Am Mittwoch ist Saharastaub-Alarm in Hessen.

Am Mittwoch ist Saharastaub-Alarm in Hessen. Bild © Imago Images

Wolken, Regen, Saharastaub: Nach tagelangem Sonnenschein wird es in dieser Woche wettertechnisch etwas wilder. Doch das Comeback der Frühlingsgefühle lässt nicht lange auf sich warten.

Videobeitrag Video alle wetter! vom 14.03.2022 Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Etwas ungewohnt war es am Dienstag ja schon. Nach gleich mehreren Tagen purem Sonnenschein regnete es in weiten Teilen Hessens. Und dort, wo es keinen Niederschlag gab, war es wolkenverhangen. War es das erst einmal mit dem Sonnen-März? Antwort: jein. Zumindest die nächsten Tage über bleibt es noch wechselhaft, pünktlich zum Wochenende gibt's aber das schnelle Sonnen-Comeback.

Am Mittwoch wird es aber erst einmal trüb. Der Grund dafür: Saharastaub. Der ist bereits am Dienstag in Süddeutschland angekommen, wie hr-Meteorologe Michael Köckritz berichtet. Und genau dieser Saharastaub landet nun auch in Hessen. "Diese Staubpartikel und die Sandkörnchen können Wolken bilden", betont er.

Saharastaub am Mittwoch, dichte Wolken am Donnerstag

Exakt vorherzusagen, wie das Wetter am Mittwoch wird, ist dadurch beinahe unmöglich. "Die Sonne scheint, ist aber sehr milchig", so Köckritz. "Vielleicht kann die Sonne gar nicht durchkommen. Es ist dadurch schwer, eine genaue Vorhersage zu treffen." Einen klassischen Sonnentag wird es zwar nicht geben, die Temperaturen steigen aber auf 11 bis 17 Grad.

Am Donnerstag ist es dann schon deutlich einfacher, eine Vorhersage zu treffen. "Da gibt es sowieso dichte Wolken", so Köckritz. Besonders in Südhessen bleibt es aber bis zum Abend wohl trocken. Die Höchstwerte liegen dabei bei 10 bis 16 Grad. Am Freitag kündigt sich das bessere Wetter schon ein wenig an. Nach einem wolkigen Vormittag gibt es am Nachmittag und Abend Sonne.

Sonnen-Comeback am Wochenende

Am Samstag ist dann endgültig das schöne Wetter zurück. "Am Wochenende gibt es wieder Sonne, aber auch viel Wind", betont Köckritz und kündigt an: "Dann ist auch der Saharastaub kein Thema mehr."