Das Wochenende bietet mit Sonne und Frost noch einmal alle Möglichkeiten für Winterfans. Die neue Woche beginnt dagegen mit Glatteis und sinkenden Temperaturen. Aus der Traum von der weißen Weihnacht?

Schnee sogar in den Städten, früher Saisonstart in Hessens größtem Skigebiet in Willingen (Waldeck-Frankenberg) - und dazu noch Sonnenschein: Der Winter zeigt sich derzeit von seiner schönen Seite. Und das bleibt auch am Wochenende so.

Die Wetterlage sei ruhig und verändere sich erst einmal nicht, sagt hr-Meteorologe Peter Schwarz. Ein Hochdruckgebiet liefert weiter jede Menge Sonne bei frostigen Temperaturen. Von "hoch" kann bei Höchstwerten von -6 bis -1 Grad am Samstag und -5 bis 1 Grad am Sonntag kaum die Rede sein. Die Nächte werden noch kälter als in den vergangenen Tagen ohnehin schon: Es geht runter bis -12 Grad.

Zufahrt zu Hohem Meißner wieder frei

Während am Samstag die zweite Tageshälfte die sonnigere werde, sei es am Sonntag die erste, sagt Schwarz voraus. Auf jeden Fall aber bietet sich das Wochenende zum Spazierengehen, Rodeln oder - in höheren Lagen - Skifahren an. In Willingen und auf der Wasserkuppe läuft die Saison bereits.

Und auch der Hohe Meißner ist pünktlich zum Wochenende wieder für Ausflügler zu erreichen: Nachdem die L3241 tagelang wegen Schneebruchgefahr gesperrt war, konnte Hessen Mobil sie am Freitagnachmittag wieder freigeben. "Mit Hochdruck" hätten die Kollegen daran gearbeitet, die Gefahren entlang der Straße zu beseitigen, so ein Sprecher der Verkehrsbehörde. Abgebrochene Äste seien weggeräumt und Äste sowie ein ganzer Baum abgesägt worden.

Warnung vor gefrierendem Regen am Montag

Mit der ruhigen Wetterlage, die mit einer weitgehenden Windstille einhergeht, ist es in der Nacht zum Montag allerdings vorbei. Wind zieht auf und bringt wärmere Luft und Wolken. "Während oben schon massive Warmluft unterwegs ist, ist unten der Boden noch gefroren", erklärt Schwarz. Eine gefährliche Kombination: Da es in der Nacht zum Montag auch noch regnen soll, ist - möglicherweise ausgerechnet zum morgendlichen Berufsverkehr - mit gefrierendem Regen und Glatteis zu rechnen.

Haselblüte könnte beginnen

Auf das Glätte-Intermezzo folgen im Tagesverlauf deutlich höhere Temperaturen von 0 bis 8 Grad. "Es wird richtig mild, gerade nach der Kälte wird man das deutlich spüren", sagt der hr-Wetterexperte: "Fast schon frühlingshaft kann einem das vorkommen." Ein schmuddelig-grauer Frühling allerdings.

Für Allergiker könnten die milden Temperaturen sogar mehr als nur "gefühlte" Folgen haben: Die Haselblüte könnte beginnen und damit auch der Pollenflug.

Wackelige Weiße-Weihnacht-Prognose

Noch mehr als die kommende Woche interessiert viele aber vermutlich die Frage, ob es in diesem Jahr für weiße Weihnachten reicht. Noch ist die Antwort reines Wettermodell-Geflüster. Es sei noch vieles drin, bleibt hr-Meteorologe Schwarz vorsichtig.

Immerhin: Alles deute darauf hin, dass es kurz vor Weihnachten wieder etwas kälter werde. Für Frankfurt schätzt Schwarz die Chancen auf Schnee an den Feiertagen allerdings auf maximal fünf Prozent. "In den mittleren Lagen will ich aber nichts ausschließen", macht Schwarz Hoffnung. Die Wettermodelle sagen 0 bis 10 Grad voraus. Fest steht: Das war sicher nicht die letzte Weiße-Weihnacht-Prognose, die Sie in diesem Jahr auf hessenschau.de gelesen haben werden.

