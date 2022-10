Graue Wolken, Regen und triste Tage: Nach einem eher bescheidenen Start läuft der Oktober jetzt zur Höchstform auf. Die Woche bringt Sonne und spätsommerliche Temperaturen nach Hessen. Vor allem der Mittwoch trumpft groß auf.

Videobeitrag Video Wetteraussichten für Hessen - Goldener Oktober in Sicht Video Herbstliche Impressionen in einem Park in Hofheim am Taunus Bild © Imago Images Ende des Videobeitrags

Die nassen Tage sind vorbei. Nach teils massiven Niederschlägen in den vergangenen Wochen kehrt die Sonne zurück nach Hessen. "Der September war deutlich regenreicher, als er sonst ist, und auch der Oktober ist nass gestartet", sagt hr-Meteorologin Pila Bossmann rückblickend.

Im September sei über 200 Prozent mehr Regen gefallen als im langfristigen Mittel. Anfang Oktober sei das langfristige Mittel um 20 Prozent überschritten worden.

Temperaturen bis zu 22 Grad

Doch damit ist jetzt vorerst Schluss, denn der Goldene Oktober ist da. Morgens starten die kommenden Tage laut hr-Wetterredaktion vielerorts mit kühlen Temperaturen und Wolken oder Nebelfeldern. Diese sollen sich im Tagesverlauf aber auflösen - sodass Hessen sonnenreiche Stunden erwarten.

Wetter Wettervorhersage für Hessen Hessenwetter für die kommenden Tage: Das Wetter in Hessen, Kassel, Korbach, Marburg, Bad Hersfeld, Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Michelstadt und den umliegenden Regionen auf unserer Wetterkarte. Zur Übersicht

Schon am Dienstag steigen die Temperaturen auf bis zu 18 Grad im Rhein-Main-Gebiet und 15 Grad im restlichen Hessen-Land. Es bleibt trocken. Am Mittwoch warten nach der Auflösung von teils dichten Nebelfeldern noch mildere Temperaturen: "Der Mittwoch wird der wärmste Tag", sagt Bossmann. Bis zu 22 Grad sind etwa im Rhein-Main-Gebiet drin.

Sonniges Wetter in ganz Hessen

Der Donnerstag beginnt zunächst mit Wolken, anschließend soll es sonnig und mild werden. "Wir kratzen an der 20-Grad-Marke", sagt Bossmann. Auch über das Wochenende soll das freundliche Wetter anhalten. Die spätsommerlichen Temperaturen erreichen laut hr-Wetterredaktion wohl ganz Hessen. Grund für die warmen Tage sei ein "Hochdruckgebiet über uns, das sich gut durchsetzen konnte".

Zwischen 14 und 15 Uhr am wärmsten

Wer die Sonne genießen will, sollte idealerweise am Nachmittag nach draußen gehen. Zwischen 14 und 15 Uhr sei es vielerorts am wärmsten, erklärt Bossmann. Sonnenhungrige sollten das Wetter diese Woche ordentlich auskosten. Denn schon bald könnte es mit dem goldenen Herbst wieder vorbei sein. Für die kommende Woche kündigt sich erneut wechselhaftes Wetter an. "Es wird ganz langsam allmächlich kühler, aber Regen ist nicht in Sicht", so Bossmann.