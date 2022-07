Fast keine Wolken am Himmel - was für ein Sommertag!

Nach den Rekordtemperaturen der vergangenen Tage verspricht das Wochenende angenehmes Hochsommer-Wetter für Hessen. Darauf folgt direkt ein weiterer Hitze-Knall mit bis zu 37 Grad. Er ist allerdings nur von kurzer Dauer, die nächste Abkühlung steht schon bevor.

Es war schon heftig, was sich in dieser Woche hitzetechnisch bei uns abspielte. In Eschwege waren am Mittwoch 39,2 Grad gemessen worden. Davon sind wir am Wochenende weit entfernt.

Angenehmes, gemäßigtes Hochsommer-Wetter lässt nach den extrem heißen Tagen mit zahlreichen Wald- und Feldbränden und elf Temperaturrekorden an nur einem Tag vorübergehend durchschnaufen. Für Samstag erwartet hr-Meteorologe Tim Staeger 29, für Sonntag 33 Grad in Hessen. Dabei bleibt es weitgehend trocken.

Bis zu 37 Grad am Montag

Der Wochenbeginn dürfte dann vor allem ältere und geschwächte Menschen erneut vor Herausforderungen stellen. Heiße Luft von Südwest bringe Höchstwerte von 31 bis zu 37 Grad mit sich, blickt Staeger voraus. Diese Hitze-Welle werde "kurz, aber intensiv".

Bereits in der Nacht zum Dienstag sollen die Temperaturen abkühlen, schon am Mittwoch könnten die Höchstwerte nur noch bei rund 25 Grad liegen. Und wie geht es weiter? Das lässt sich nach Aussage des hr-Meteorologen schwer vorhersagen. Mit weiteren Hitze-Ausbrüchen im Stile der vergangenen Tage müsse im hessischen Sommer 2022 aber gerechnet werden.

