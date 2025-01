Nach regnerischen und windigen Tagen halten Schnee und Frost Einzug in Hessen. Auf den Straßen kann es ungemütlich werden, sodass Ausflüge durch malerische Winterlandschaften oft ein Traum bleiben dürften.

Ausgedehnte Schnee-Spaziergänge oder gar Schlittenfahrten wird es am kommenden Wochenende nicht geben. "Es wird usselig und ungemütlich", kündigt hr-Wetterexperte Michael Köckritz am Donnerstag an. Geschlossene Schneedecken gibt es höchstens in Nordhessen und den Bergregionen, aber auch dort ist die weiße Pracht nicht von Dauer. Vor allem Autofahrer müssen sich auf ungemütliche Verhältnisse einstellen.

Schon in der Nacht zum Freitag sanken die Temperaturen auf bis zu -4 Grad. Mancherorts fielen ein paar Schneeschauer. Auf den Straßen kann es glatt werden. Tagsüber wird es mit -1 bis 4 Grad nicht wesentlich wärmer, hin und wieder zeigt sich die Sonne zwischen den sonst dichten Wolken.

Freitag bringt Schnee in Nordhessen

Am späten Freitagnachmittag setzt in Nordhessen der Schneefall ein. "Bis zu fünf Zentimeter sind möglich", so Köckritz. Im abendlichen Berufsverkehr kann der Schnee in Kombination mit Graupelschauern für kritische Verhältnisse auf den Straßen sorgen.

Viel weiter als in den Norden kommt der Schnee aber nicht, wie Meteorologe Köckritz vorhersagt: "Schon in der Mitte des Landes ist praktisch kein Schnee mehr vorhanden, im Süden kommt gar nichts an." Nur in den Höhenlagen der Mittelgebirge könnten ein paar Flocken fallen.

Ruhiges Wetter am Samstag

Der Samstag bleibt der Vorhersage zufolge schneefrei. "Ein Hochdruckgebiet bringt uns ruhiges Wetter", sagt Köckritz. Das heißt: Es bleibt trocken, es weht kein Wind, und ab und zu scheint die Sonne. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen -2 und 3 Grad.

Meteorologe: Auto am Sonntag stehen lassen

Am Sonntag dürfte es aber schon wieder vorbei sein mit der Ruhe. Ein neues Tief beschert dem ganzen Land Niederschläge, die erst als Schnee daherkommen und im Laufe des Tages in Regen übergehen.

Die Temperaturen klettern auf 2 bis 9 Grad. "Dort, wo Regen oder Schneeregen fallen, kann es aber wieder richtig glatt werden", sagt Köckritz. Er rät, das Auto am Sonntag stehen zu lassen.

Wer am Wochenende nicht auf einen Ausflug ins Freie, vielleicht auch in die Berge, verzichten will, dem empfiehlt Köckritz den Samstag: "Da können Sie am ehesten ein paar schöne Stunden an der frischen Luft verbringen."