Sonnenschein statt graue Suppe: Die nächsten Tage wird’s in Hessen richtig frühlingshaft, das Thermometer kratzt sogar an der 20-Grad-Marke. Doch der Ausblick ist weniger schön.

Der Frühling ist im Anmarsch: Die nächsten Tage lassen die Herzen vieler Hessen beim Blick in den Himmel höher schlagen. "Von einem richtigen Frühling kann man noch nicht sprechen, aber zumindest von einem kurzen Frühlingshoch", sagte hr-Meteorologin Pila Bossmann beim Blick auf die aktuelle Wetterlage.

Ein Hochdruckgebiet über Mitteleuropa schaufelt milde Luft nach Deutschland, in Hessen werden in dieser Woche tagsüber konstant zweistellige Werte erreicht. Überwiegend sonnig, trocken und ein paar Schleierwolken – so lässt sich das schöne Wetter zumindest bis Mittwoch in wenigen Worten zusammenfassen.

Mit Frühlingsbeginn wird's wieder kälter

Am Montag werden Temperaturen von bis zu 16 Grad erwartet. Auch der Dienstag lädt zum Verweilen in einem Straßencafé ein: Das Thermometer klettert auf bis zu 17 Grad. Noch schöner und wärmer wird der Mittwoch: Die 20-Grad-Marke wird zwar knapp verfehlt, aber bei Höchstwerten von 18 Grad kann die dicke Jacke getrost im Schrank hängen bleiben.

Pünktlich zum meteorologischen Frühlingsbeginn am 1. März ist das schöne Wetter aber schon wieder vorbei. Am Donnerstag ziehen verstärkt Wolken durchs Land, die Temperaturen klettern aber immerhin noch auf 17 Grad. Danach geht's dann endgültig bergab.

Am Freitag werden nur noch maximal 13 Grad erreicht. Zudem kann es hier und da ein paar Regentropfen geben. Nicht viel besser sieht das kommende Wochenende aus. Doch bevor es wieder kälter wird, gilt es erst einmal das sonnige Wetter ausgiebig zu genießen.

Sendung: hr-fernsehen, alle wetter!, 25.2.2019, 19.15 Uhr