Am Wochenende stehen den Hessen schwüle und drückende Tage ins Haus. Am Sonntag spitzt es sich zu - voraussichtlich wird es bis zu 36 Grad heiß. Und ziemlich sicher wird es ordentlich krachen.

Am Wochenende heizt Hessen richtig auf. Laut der Prognose des hr-Meteorologen Marcel Herber wird der Sonntag mit Höchstwerten von 36 Grad der bisher heißeste Tag des Jahres. Das heißt: Nicht an der Sonnencreme sparen und ab ins Freibad oder zum Badesee, bevor sich die schwüle Hitze vor allem ab dem Nachmittag in teils kräftigen Gewittern entladen dürfte.

Zuerst wird es aber in der Nacht auf Freitag noch mal angenehm kühl. In Nordhessen kann es sogar auf einstellige Tiefwerte heruntergehen. Ordentlich durchzulüften empfiehlt sich, bevor es dann zunehmend drückend wird.

Schwüle Luft kündigt Gewitter an

Am Samstag wird die Hitze feuchter und schwüler. Es kann schon vereinzelt zu Gewittern kommen, die sich aus Südwesten langsam über Hessen ausbreiten.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sinken die Temperaturen in den Städten voraussichtlich kaum unter 20 Grad - eine tropische Nacht.

Lokale Starkregenfälle möglich

Vor allem am Sonntagnachmittag nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, dass es kracht. Wo es gewittert, kann es auch zu Starkregenfällen kommen, sagt hr-Wetterexperte Herber: "Ich kann nicht ausschließen, dass es wieder zu Überschwemmungen kommt. Aber damit rechnen muss man aktuell (am Donnerstagnachmittag, Anm. d. Red.) erst mal noch nicht."

Am Anfang der Woche gehen die Temperaturen dann nur wenig nach unten. Die Gewitter sollten sich im Verlauf des Montags über Osthessen verziehen - und mit ihnen voraussichtlich auch die schwüle Luft.

