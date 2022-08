Am Wochenende findet die dauerhafte Hitze ein Ende: Ein Tief bringt angenehmere Temperaturen und den einen oder anderen Regenschauer. Sein Durchschnittsmaß an Sonnenstunden hat Hessen in diesem Sommer schon lange voll.

Die andauernde Hitze nähert sich vorerst ihrem Ende: Am Wochenende können die Hessen dank eines von Westen nahenden Tiefs bei niedrigeren Temperaturen erst einmal aufatmen.

Während es am Donnerstag noch heiß ist bei bis zu 33 Grad, wird es am Freitag zunehmend schwül bei bis zu 32 Grad, und es nähern sich die ersten dicken Wolken. Vereinzelte Schauer und Gewitter läuten dann das Wochenende ein.

"Dann ist es erst einmal rum mit der Hitze", sagt hr-Meteorologe Mark Eisenmann voraus. Das Hoch ziehe sich nach Nordosteuropa zurück und mache Platz für einen Tiefausläufer, der die heiße Luft verdränge. Dank der Atlantikmeeresluft können sich die Hessen am Samstag und Sonntag auf angenehme Temperaturen zwischen 20 und 27 Grad freuen.

In der nächsten Woche geht es laut hr-Meteorologe Eisenmann recht entspannt weiter. Maximal in Südhessen könne noch mal an der 30-Grad-Marke gekratzt werden, aber dauerhafte Hitze sei vorerst nicht mehr zu erwarten.

Mehr Sonnenstunden als im ganzen Jahr

In Bezug auf die Sonnenstunden hat Hessen sein Soll schon lange erfüllt. In diesem Jahr gab es nach Angaben des hr-Meteorologen bis einschließlich Mittwoch schon 1.570 Sonnenstunden. Der Jahresdurchschnitt liege bei 1.450. "Das heißt, wir haben in diesem Jahr bis August schon so viele Sonnenstunden erreicht, wie wir sonst im ganzen Jahr haben", so Eisenmann.

Die meisten heißen Tage in Hessen mit 30 Grad aufwärts wurden in diesem Jahr in Frankfurt verzeichnet - davon gab es 39 statt der im Durchschnitt üblichen 20 Tage. Bei den sogenannten Sommertagen mit über 25 Grad lag Darmstadt mit 82 Tagen an der Spitze - normal sind dort im Schnitt 62.

