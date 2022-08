Mit der Gluthitze ist es in Hessen erst einmal vorbei, Schluss mit Sommer ist es dafür aber noch lange nicht. Die Temperaturen werden fast so etwas wie annehmbar. Regen ist weiterhin nicht in Sicht.

Temperaturen bis 38,5 Grad, extreme Hitze und Sonnenschein pur - so ging in Hessen die vergangene Arbeitswoche zu Ende. Die neue beginnt ganz anders, denn: Der Sommer bleibt zwar sommerlich, schaltet aber merklich einen Gang zurück. Der Sonnenschein bleibt aber.

"Die große Hitze ist erst einmal vorbei. Mindestens bis zur Wochenmitte", erklärt hr-Metereologe Rainer Behrendt. Zum Start am Montag klettert das Thermometer "nur noch" knapp über die 30 Grad. Dazu gibt es reichlich Sonne, nur in Nordhessen und auf den Bergen gibt es ein paar Quellwolken. Niederschläge sind nicht in Sicht. Verantwortlich dafür ist Hoch "Oscar", das in den kommenden Tagen das Wetter bestimmt.

Wetter Wettervorhersage für Hessen Hessenwetter für die kommenden Tage: Das Wetter in Hessen, Kassel, Korbach, Marburg, Bad Hersfeld, Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Michelstadt und den umliegenden Regionen auf unserer Wetterkarte. Zur Übersicht

Hitze-Comeback am Wochenende?

Am Dienstag bleibt das Wetter ähnlich, auch hier ist sonniges und trockenes Sommerwetter bei bis zu 31 Grad angesagt. Der Mittwoch und der Donnerstag wollen dem in Nichts nachstehen und sind ebenfalls sonnenreich. Nachts ist es zudem merklicher kühler. "In der Nacht wird es deutlich erträglicher", erklärt Behrendt.

Zum Wochenende könnte es aber schon wieder anders aussehen. Dann ist ein Hitze-Comeback nicht ausgeschlossen. "Die Möglichkeit gibt es", so Behrendt. "Am Wochenende könnte es nochmal 35 Grad geben."