Auf die ersten Schneeflocken in Hessen folgen Unfälle. Alleine im Norden spricht die Polizei von 15 Blaulicht-Einsätzen. Auf den Bergen gibt es einen Hauch von winterlicher Idylle.

Besonders auf der A7 haben Schneefall und die Glätte für Behinderungen gesorgt. Ein Lkw stand a,m Samstagmorgen quer auf der Fahrbahn in Richtung Kassel. Laut Polizei habe der Fahrer wegen des Schnees vermutlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Mann erlitt einen Armbruch und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei dem Unfall trat Kraftstoff aus – die Fahrbahn musste gereinigt werden. Durch den Schnee- und Eismatsch auf der Fahrbahn wurden die Aufräumarbeiten den Angaben zufolge erschwert, zudem konnten die Aufräumfahrzeuge der Autobahnmeisterei nicht sofort am Einsatzort sein, weil sie wegen der Glätte bereits anderswo unterwegs waren.

15 Unfälle allein in Nordhessen

Von der Polizeiautobahnstation Baunatal hieß es am Morgen, man sei seit elf Stunden im Einsatz. Grund dafür seien die vielen Unfälle wegen des Schnees. Die Polizei warnte: Besonders an den Brücken habe sich viel Eis gebildet.

Im gesamten Norden von Hessen zählte die Polizei 15 Unfälle. Drei Personen seien dabei leicht verletzt worden. In Mittelhessen sprach die Polizei von einer einstelligen Zahl von Unfällen und zwei Leichtverletzten. In Osthessen gab es lediglich einige wenige. Die Unfälle ähneln sich: Die Polizei berichtete meist von Autos, die in den Straßengraben gerutscht oder in die Leitplanken gefahren waren.

Schneefall in Hessen: Erst im Norden - später Richtung Süden

Es ist der erste Schnee in diesem Herbst. Die hr-Verkehrsredaktion warnt daher gebietsweise vor Straßenglätte. Besonders in den Höhenlagen sollten alle im Auto vorsichtig fahren. Auf Wasserkuppe (Fulda) und Hoherodskopf (Vogelsberg) kam es zu rund zwei Zentimetern Neuschnee – ebenso in Willingen (Waldeck-Frankenberg). Am Hohen Meißner (Werra-Meißner) und Feldberg im Taunus waren es hingegen nur vereinzelte Flocken.

Erster Schnee auf der Wasserkuppe am Samstag Bild © osthessen-news.de

Laut hr-Wetterredaktion schneit es am Vormittag in der Mitte Hessens einige Zeit lang, auch in den tieferen Lagen fällt zumindest Schneeregen. Am Nachmittag verlagern sich Schnee und Schneeregen dann allmählich nach Südhessen. Im Norden wird es bereits am Vormittag meist trocken und im Verlauf des Tages sonnig. Die Höchstwerte: -2 bis 6 Grad.

