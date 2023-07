Starkregen, Hagel und Sturmböen: Nach großer Hitze an diesem Dienstag kommen in der Nacht zum Mittwoch schwere Gewitter auf. Danach kühlt es etwas ab – erstmal.

Nach Hessen fließt am Dienstag heiße bis sehr heiße Luft. Es werden Temperaturen von 32 bis 37 Grad erwartet.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor starker Wärmebelastung in weiten Teilen Hessens. Das gilt in der Zeit zwischen 11 Und 19 Uhr insbesondere für viele Gebiete in Süd- und Mittelhessen.

Weitere Informationen Tipps zum Schutz vor Hitze Was hilft gegen Hitze? Das sollten Sie beachten:



Kinder und Tiere nicht im Auto lassen (Lebensgefahr binnen Minuten!)

Auto vor der Fahrt lüften

Räume richtig lüften

Luft im Zimmer bewegen

nach Süden ausgerichtete Räume abdunkeln

Klimaanlagen nicht zu kalt einstellen

keine körperliche Anstrengung

wenn Sport, dann in den Morgen- oder Abendstunden

lauwarm duschen statt eiskalt, nicht zu lange kalt baden

einen zusätzlichen Liter mehr als sonst trinken (nicht zu kaltes Wasser oder Schorlen)

leichte Kost essen

luftige Kleidung tragen Mehr Tipps und Informationen: Zehn Tipps gegen Hitze (ndr) Ende der weiteren Informationen

In energiereicher Luft Potenzial für Unwetter

Ab dem Abend und in der Nacht zum Mitwoch wird die Luft schwüler und im Vorfeld der Kaltfront eines Tiefs können sich von Rheinland-Pfalz kommend kräftige Schauer und Gewitter in Hessen entwickeln, wie hr-Meteorologe Stefan Laps am Dienstag sagte.

In der energiereichen Luft sei das Potenzial für heftige Unwetter gegeben. Laps sprach von Starkregen mit Mengen von 20 bis 30 Liter pro Quadratmeter in ein bis zwei Stunden, Hagel um drei Zentimeter und einzelnen Sturmböen um 80 oder sogar über 100 Stundenkilometer.

Angenehmere Warmluft letzt sich durch

Der Mittwoch beginnt örtlich noch mit letzten Schauern oder Gewittern. Hinter der Kaltfront setzt sich dann deutlich trockenere und damit angenehmere Warmluft durch. Letzte Schwüle-Reste ziehen bis zum Mittag ab, wie Laps sagte.

Bei viel Sonne und lockeren Quellwolken werden Höchstwerte von 23 bis 29 Grad erreicht. Dazu weht ein lebhafter Wind.

Am Samstag wird es wohl wieder heiß

Am Donnerstag gibt es neben einigen kompakteren Wolken immer wieder Sonnenschein. Es bleibt trocken bei bis zu 27 Grad. Vor allem im Norden weht weiter ein lebhafter Westwind.

Auch der Freitag bleibt freundlich und trocken mit häufigem Sonnenschein und ein paar Wolken, Höchstwerte: 24 bis 30 Grad.

Am Wochenende steigen die Temperaturen wahrscheinlich wieder, wie hr-Meteorologe Mark Eisenmann schon am Montag berichtet hatte. "Der Samstag wird dann wohl wieder heiß, am Sonntag folgt ein neuerlicher Temperaturrückgang, es bleibt aber sommerlich warm."

Heißester Tag in Hessen

Der vergangene Sonntag war der bislang heißeste Tag in diesem Jahr in Hessen. An den offiziellen Messstationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wurden in Bad Nauheim (Wetterau) 37,1 Grad erreicht, in Michelstadt (Odenwald) und Darmstadt 37,0 Grad sowie in Frankfurt 36,9 Grad. Dem DWD zufolge taucht Hessen damit viermal in den Top 10 der bundesweiten Höchsttemperaturen auf.

Nach Messdaten des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) wurden sogar Temperaturen von bis zu 38,0 Grad gemessen – etwa in Hanau, Darmstadt oder Frankfurt.

