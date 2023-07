Nach Temperaturen von über 36 Grad am Dienstag kommen in der Nacht zum Mittwoch schwere Gewitter auf. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Starkregen, Sturmböen und Hagel.

Der Rekord für den bisher heißesten Tag in diesem Jahr wurde zwar nicht gebrochen. Die Temperaturen kletterten aber auch am Dienstag weit über die 30 Grad.

Am heißesten war es laut hr-Wetterredaktion mit 36,6 Grad in Bensheim (Bergstraße), gefolgt von in Michelstadt im Odenwald (35,6 Grad), dem Frankfurter Flughafen (35,3 Grad) und Eltville im Rheingau-Taunus-Kreis (35,1 Grad).

Bevor am Mittwoch eine Kaltfront etwas kühlere Luft nach Hessen bringt, könnte es erst einmal knallen: Zum Abend warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Süden und Westen Hessens vor starken Gewittern mit schweren Sturmböen sowie Starkregen und Hagel.

In energiereicher Luft Potenzial für Unwetter

Ab dem Abend und in der Nacht zum Mitwoch werde die Luft schwüler, wie hr-Meteorologe Stefan Laps am Dienstag sagte. In der energiereichen Luft sei das Potenzial für heftige Unwetter gegeben.

Laps sprach von Starkregen mit Mengen von 20 bis 30 Liter pro Quadratmeter in ein bis zwei Stunden, Hagel um drei Zentimeter und einzelnen Sturmböen um 80 oder sogar über 100 Stundenkilometer.

Angenehmere Warmluft letzt sich durch

Auf örtlich letzte Schauer oder Gewitter am Mittwochmorgen folge deutlich trockenere und damit angenehmere Warmluft. Letzte Schwüle-Reste ziehen bis zum Mittag ab, wie Laps sagte.

Bei viel Sonne und lockeren Quellwolken werden Höchstwerte von 23 bis 29 Grad erreicht. Dazu weht ein lebhafter Wind. Am Donnerstag und Freitag sieht es ähnlich aus. Bei viel Sonne und einigen Wolken werden Temperaturen bis zu 30 Grad erreicht.

Am Wochenende steigen die Temperaturen wahrscheinlich wieder, wie hr-Meteorologe Mark Eisenmann schon am Montag berichtet hatte. "Der Samstag wird dann wohl wieder heiß, am Sonntag folgt ein neuerlicher Temperaturrückgang, es bleibt aber sommerlich warm."

Heißester Tag in Hessen

Der vergangene Sonntag war der bislang heißeste Tag in diesem Jahr in Hessen. An den offiziellen Messstationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wurden in Bad Nauheim (Wetterau) 37,1 Grad erreicht, in Michelstadt (Odenwald) und Darmstadt 37,0 Grad sowie in Frankfurt 36,9 Grad. Dem DWD zufolge taucht Hessen damit viermal in den Top 10 der bundesweiten Höchsttemperaturen auf.

Nach Messdaten des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) wurden sogar Temperaturen von bis zu 38,0 Grad gemessen – etwa in Hanau, Darmstadt oder Frankfurt.

