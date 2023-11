Neuschnee am Montagvormittag in Schmitten im Taunus

Neuschnee am Montagvormittag in Schmitten im Taunus Bild © hr/Saskia Klingelschmitt

Die höchsten Gipfel Hessens sind bereits weiß. Zum Wochenstart wird neben Regen auch neuer Schnee erwartet, und zwar bis in tiefere Lagen. Auf den Straßen kann es glatt werden.

Videobeitrag Video Erstes Schneewochenende in Hessen Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Schon einige Tage vor dem meteorologischen Winteranfang am 1. Dezember ist Hessen zumindest gefühlt im Winter angekommen: Die Temperaturen sind überall in den einstelligen Bereich gesunken, in höheren Lagen liegt der erste Schnee.

Die hr-Webcams in Willingen und auf der Wasserkuppe zeigen verschneite Landschaften und Dächer, die in den kommenden Tagen noch weiß bleiben dürften. Auch auf dem Kleinen Feldberg im Taunus lag am Montagmorgen neun Zentimeter Schnee.

Schnee bis in tieferen Lagen

Und Nachschub ist schon im Anmarsch. "Am Vormittag wird es anfangen zu schneien, dadurch kühlt die Luft runter auf etwa 0 Grad", sagt hr-Meteorologe Michael Köckritz. Dadurch könne der Schnee im Laufe des Tages auch in tieferen Lagen liegen bleiben.

Schuld ist Tief Oliver, das genau über Hessen zieht und ergiebige Niederschläge bis in tiefere Lagen als Schnee mitbringt, in höheren Lagen wird sogar reichlich Neuschnee erwartet. So kommen im Vogelsberg, Westerwald, Taunus und der Rhön bis zum Abend zehn bis 15 Zentimeter Neuschnee zusammen, in Tälern oder Städten wie Frankfurt sind es auch ein bis fünf Zentimeter.

Glättegefahr in der Nacht

Vor allem ab 200 bis 300 Metern fällt der Schnee laut Köckritz teilweise kräftig. Das Schneegebiet erstreckt sich bis zum Odenwald, wo ab 300 Metern bis zum Abend ebenfalls fünf bis zehn Zentimeter Schnee liegt. Nur im Ried fällt meist Regen. Dazu wird es deutlich kälter mit Höchstwerten von -1 bis 4 Grad, auf den Bergen herrscht Dauerfrost bei minus 3 bis 0 Grad.

Und in der Nacht kommt weiterer Schnee und sorgt für winterliche Straßenverhältnisse, wie Wetterexperte Köckritz sagt. "Wer nicht unbedingt muss, sollte nicht mit dem Auto fahren", rät er. Im Norden und in der Mitte Hessens werde es auch in den Niederungen weiß werden. Köckritz rechnet mit fünf bis zehn Zentimetern Neuschnee je nach Höhenlage, die Tiefstwerte sinken auf 2 bis minus 3 Grad.

Wetter Regenradar für Hessen und Deutschland mit Prognose Das Radar zeigt, wohin Regen oder Schnee ziehen - mit zwei Stunden Regenprognose. Alle fünf Minuten gibt es ein neues Radarbild mit der aktuellen Niederschlagsmenge. Gemessen wird mit Hilfe des Echos von Wetterradar-Stationen. Je stärker das Signal von Wolken und Regentropfen zurück an die Sendestation reflektiert wird, desto stärker ist der Niederschlag. Die Farben kennzeichnen die Stärke. Zur Übersicht

Nur im Süden mache sich vorübergehend mildere Luft bemerkbar, sodass es hier in der Nacht vor allem regnet. Am Morgen, wenn Tief Oliver Richtung Bayern abgezogen ist, sinkt auch hier laut Köckritz die Schneefallgrenze wieder auf rund 300 Meter.

Dienstag nur im Osten und Süden Schnee

Auch für Dienstag erwarten die Meteorologen vor allem nach Osten und Süden hin weiter Schnee, in tieferen Lagen regnet es. Richtung Norden und Westen bleibt es hingegen oft trocken. Die Höchstwerte bleiben ähnlich mit minus 2 bis 4 Grad. In Hochlagen sei allerdings weiter Dauerfrost möglich. In der Nacht kühlt es laut Vorhersage weiter auf bis zu minus 5 Grad ab.

Im Norden Hessens bleibt es auch am Mittwoch bewölkt und bedeckt mit einigen Regen- oder Schneeschauern. Im Süden bleibt es dagegen trocken, und die Wolken lockern auf.

Hessens Straßenmeistereien sind nach Angaben der zuständigen Behörde Hessen Mobil gut vorbereitet - mit 1.000 Mitarbeitenden im Winterdienst sowie 90.000 Tonnen Salz, die für freie Straßen sorgen sollen.

Wetter Wettervorhersage für Hessen Hessenwetter für die kommenden Tage: Das Wetter in Hessen, Kassel, Korbach, Marburg, Bad Hersfeld, Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Michelstadt und den umliegenden Regionen auf unserer Wetterkarte. Zur Übersicht