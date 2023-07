Nach einem regnerischen und windigen Mittwoch winkt am Wochenende in Hessen bestes Freibad-Wetter. Warme Luft aus Spanien könnte den bisher heißesten Tag des Jahres bescheren.

Am Wochenende wird es in Hessen wieder richtig heiß. Tatsächlich könnte nach Angaben von hr-Meteorologe Michael Köckritz im Zeitraum Samstag bis Montag sogar der bisher heißeste Tag dieses Jahres übertrumpft werden: "Das war am 22. Juni mit 34 Grad in Darmstadt." Der bisherige hessische Hitze-Höchstwert dürfte aber nicht geknackt werden - er wurde am 25. Juli 2019 im Frankfurter Westend mit 40,2 Grad erreicht.

Ursache für die an diesem Wochenende zu erwartenden Temperaturen sei ein Tiefdruckkomplex, der sich über Westeuropa nach Süden hin ausbreite, so Köckritz: "Dort wird die Heißluft aus Spanien angesaugt, wo es jetzt um die 40 Grad warm ist."

Wie lange die heiße Phase in Hessen Bestand hat, ist noch unklar. "Auf jeden Fall ist danach bei einem Wetterwechsel mit teils kräftigen Schauern und Gewittern zu rechnen", so der hr-Meteorologe.

Vor der Spanien-Düse zieht aber zunächst ein Sturmtief aus den Niederlanden über Norddeutschland, das auch in Nordhessen spürbar sein könnte. Ab der Nacht auf Mittwoch müsse man sich auf stürmische Böen mit bis zu 80 km/h einstellen, örtlich könne es auch vereinzelt zu Gewittern kommen, warnt Köckritz.

Auch im Laufe des Mittwoch gibt es weiterhin teils kräftige Schauer und Gewitter. Doch schon ab Donnerstag werde es dann wieder ruhig mit Temperaturen bis 27 Grad - Tendenz steigend.

