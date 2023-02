Die Sonne ist da und sorgt für einen Hauch von "Vor-Frühling im Winter". Dank eines kräftigen Hochs bleibt es die ganze Woche freundlich. In den Nächten wird es klirrend kalt.

Das zuletzt trübe Wetter in Hessen stellt sich komplett um: Ein kräftiges Hoch namens Elisabeth bringt in den kommenden Tagen viel Sonnenschein.

Die Wolken lockern im Laufe des Montags vielerorts auf, wie hr-Meteorologe Tim Staeger sagte. "Doch es wird Ecken geben, die die Sonne kaum zu Gesicht bekommen." Die Höchstwerte liegen zwischen 1 Grad in den höheren Ortschaften um 500 Meter und 6 Grad an Rhein und Main. In der Nacht zum Dienstag klart der Himmel mehr und mehr auf. Dazu weht nur ein schwacher Wind, die Luft kühlt sich ab auf -2 bis -9 Grad.

Jeder Tag dreieinhalb Minuten länger

Am Dienstag kommt nach örtlichem Nebel oft die Sonne raus, es gibt nur wenige Wolken und es bleibt trocken bei höchstens 5 Grad. "Man spürt die langsam kräftiger werdende Sonne schon", sagte Staeger. "Die Vitamin-D-Produktion wird angeregt und die Stimmung steigt." Der Meteorologe sprach vom "Licht am Ende des Tunnels": Jeder Tag wird nun um dreieinhalb Minuten länger.

"Es fühlt sich schon nach Vor-Frühling an, dabei sind wir noch mitten im Winter", sagte er. Das mache sich besonders in den Nächten bemerkbar. In der Nacht zum Mittwoch kühlt es in den "Kälte-Löchern" in der Rhön und im Upland auf bis zu -10 Grad ab.

Freundliche Aussichten

Am Mittwoch scheint die Sonne von früh bis spät bei kaum einer Wolke am Himmel. Und so könnte es laut Staeger bis über das Wochenende weitergehen. Dann könnten ihm zufolge zwar mehr "Wolken mitspielen", aber es bleibt wohl insgesamt freundlich und meist trocken.

