Hoch "Peter" beschert Hessen das ersehnte Frühlingswetter. Die Temperaturen klettern auf bis zu 20 Grad. Zudem könnte ein Sonnenrekord fallen.

Winterjacke in den Schrank und Sonnenbrille auf! Das ausgedehnte Hoch "Peter" bringt angenehmes Frühlingswetter nach Hessen. "Die Sonne scheint bereits am Mittwoch meist ungestört von früh bis spät", sagt hr-Meteorologe Mark Eisenmann. Und das bleibe trotz teils frostiger Nächte auch in den kommenden Tagen so.

Die Temperaturen klettern bis auf 20 Grad. Vor allem in Südhessen an der Bergstraße und möglicherweise auch im Rhein-Main-Gebiet könnte laut Eisenmann die Marke bereits am Mittwoch geknackt werden.

Anders als zuletzt spielt der Wind kaum eine Rolle, er weht nur schwach. "Wenn man am Nachmittag in der Sonne steht, wird man eher Frühlingsgefühle kriegen als in den vergangenen Tagen", verspricht Eisenmann.

Wetter Wettervorhersage für Hessen Hessenwetter für die kommenden Tage: Das Wetter in Hessen, Kassel, Korbach, Marburg, Bad Hersfeld, Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Michelstadt und den umliegenden Regionen auf unserer Wetterkarte. Zur Übersicht

März auf Rekordkurs bei Sonnenschein-Dauer

Am Donnerstag ändert sich so gut wie nichts: Es wird wieder sonnig, höchstens auf den Bergen zeigen sich mal Quellwölkchen am Nachmittag, aber meistens gibt es auch dort Sonne satt. Die Höchstwerte bleiben mit 15 bis 20 Grad auf ähnlichem Niveau.

Laut dem Wetterexperten steuert der März sogar auf einen Rekord zu: "Dieses Jahr könnte der sonnenreichste März seit 1951 werden", so Eisenmann. Die Sonnenschein-Dauer wird seit 1951 gemessen.

Hoch "Peter" verweilt bis zum Wochenende mit viel Sonnenschein, auch die Temperaturen bleiben gleich. "Erst Anfang nächster Woche kommt es zu einer Wetterumstellung", sagt der Meteorologe. Vom Norden her kommt dann kühlere Luft und es wird dann wieder wechselhaft.