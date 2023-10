Mehr Wolken als Sonne, Wind und immer wieder Regen: Das Wetter in Hessen wird herbstlich. Nach einem warmen Donnerstag kühlt es wieder ab - auf einstellige Höchstwerte im Norden und Osten.

Hessen steht in den kommenden Tagen wechselhaftes Wetter ins Haus. "Am Mittwoch erreicht uns die Warmfront eines Tiefs, wohinter am Donnerstag vorübergehend nochmal milde Luft nach Hessen weht", wie hr-Meteorologe Stefan Laps am Dienstag sagte.

Nach teilweise noch sonnigem Beginn kommen am Mittwoch von Südwesten immer mehr Wolken und danach fällt besonders in der Südhälfte hier und da etwas Regen. Sonst ist es trocken und im Nordosten scheint die Sonne nach Nebel noch am längsten. Die Höchstwerte liegen bei 10 bis 15 Grad.

"Hessen zwischen den Stühlen"

Während ein neues Hoch Nordskandinavien erreicht und sehr kühle Polarluft anzapft, schickt zugleich ein Sturmtief über der Biskaya sehr milde Luft in den Westen und Süden Deutschlands, wie Laps zur Gesamtlage sagte. "Wir Hessen liegen wie so oft gerne mal zwischen den Stühlen."

Er erläuterte: "Am Donnerstag liegen wir auf der milden Seite, am Freitag gelangen weite Teile Hessens auf die kühle Seite." In Zahlen heißt das: Am Donnerstag liegen die Höchstwerte bei 13 bis zu warmen 19 Grad. Am Freitag werden von Nord nach Süd nur noch 8 bis 16 Grad erreicht.

Mehr Regen, mehr Wind

Dazu gibt es am Donnerstag viele Wolken, zwischendurch aber auch etwas Sonne und gebietsweise etwas Regen oder einzelne Schauer. Am Freitag zeigt sich die Sonne kaum. "Im Laufe des Tages wird es von Süden her immer nasser." Vor allem in der Nordhälfte wird es außerdem windig, auf den Bergen auch stürmisch.

Laps sagte: "Der Wind wird am Wochenende auch eine Rolle spielen." Am Samstag sind demnach starke, auf den Bergen stürmische Böen möglich. "Auch am Sonntag dürfte der Wind spürbar sein", sagte er. "Dazu begleiten uns insgesamt viele Wolken durchs Wochenende, die Sonne hat nur selten Glück."

Samstag kühlster Tag der Woche

Der Samstag werde anfangs noch eine regnerische Angelegenheit, "im Laufe der zweiten Tageshälfte dürfte es mal häufiger trocken sein". Im Laufe des Sonntags kündigten sich die nächsten Regenwolken an, sagte Laps.

"Am Samstag erwarten wir den kühlsten Tag der Woche mit nur einstelligen Höchstwerten in Nord- und Osthessen, nur zwischen Wetterau, Main und Neckar geht es noch auf über 10 Grad", sagte der Wetterexperte weiter. Für den Süden sind 11 bis 14 Grad vorhergesagt. "Die Temperaturentwicklung für den Sonntag ist noch unsicher, zwischen 7 und 16 Grad ist alles möglich."