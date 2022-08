Hessen steht neue Hitze ins Haus. Bis zur Wochenmitte wird es immer wärmer, am Donnerstag werden in Südhessen fast 40 Grad erwartet. Danach fällt die Temperatur wieder – mit Unwettergefahr.

Der heiße und trockene Sommer in Hessen geht weiter. Während am Montag ein Tiefausläufer über dem Nordatlantik für wechselhaftes Wetter mit bis zu 29 Grad sorgt, kündigt sich bereits ein Temperaturanstieg an. hr-Meteorologe Mark Eisenmann sprach am Montag von einer kurzen, aber "massiven Hitzewelle".

Wetter Wettervorhersage für Hessen Hessenwetter für die kommenden Tage: Das Wetter in Hessen, Kassel, Korbach, Marburg, Bad Hersfeld, Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Michelstadt und den umliegenden Regionen auf unserer Wetterkarte. Zur Übersicht

Ab Dienstag bestimmt demnach ein Azorenhoch das Wetter. Es wird sonnig und warm mit bis zu 32 Grad. Am Mittwoch bleibt es ebenfalls trocken, dann werden schon bis zu 36 Grad an der Bergstraße erwartet. In Nordhessen bleibt es laut Eisenmann mit Höchstwerten bis 30 Grad etwas angenehmer.

Gewitter in der Nacht zum Freitag

Zum vorläufigen Hitze-Höhepunkt kommt es laut Prognose dann am Donnerstag. "Im Moment sind 39 Grad Höchsttemperatur vorhergesagt", sagte Eisenmann am Montag. In Südhessen könne es "nahe 40 Grad" werden.

Die heiße Luft wird in der Nacht von Donnerstag auf Freitag dann von Kaltluft verdrängt. Es können sich Schauer und Gewitter mit Unwetterpotential bilden, wie Eisenmann sagte. Darauf folge ein "Temperatur-Rücksetzer". Der hr-Wetterexperte sagte, der Luftmassenwechsel bringe statt "außergewöhnlich heißer dann gemäßigt warme Luft". Am Freitag werden Höchstwerte – je nach Region – zwischen 22 und 32 Grad erwartet.