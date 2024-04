Erster Sommertag im frühen April Temperatur-Rekord mit über 27 Grad in Südhessen

Es ist der höchste Wert, der jemals Anfang April in Hessen gemessen wurde: 27,6 Grad erreichte das Thermometer am Montag in Michelstadt. Auch an anderen Orten war es sommerlich, zahlreiche Menschen zog es nach draußen.