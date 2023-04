Wetter in Hessen: Nach Ostermontag wird's wieder ungemütlicher

Auch am Ostermontag kann sich Hessen auf Sonnenstrahlen und mildes Feiertagswetter freuen. Beim Rest der Woche würde aber selbst der Osterhase seinen Bau nicht mehr freiwillig verlassen.

Überwiegend gut war das Wetter an den Ostertagen - nur kleinere Schauer konnten die Eiersuche kurz trüben. Der Ostermontag bringt sogar noch besseres Wetter. Zwischen Reinhardswald, Meißner, Rhön und Odenwald geht der Tag sonnig zu Ende.

Laut hr-Wetterredaktion steht Hessen ein Montag bevor, dessen Wetter eines Feiertags würdig ist: Viel Sonnenschein, frühlingshaft mild - und das bei Höchstwerten von 14 bis 20 Grad.

Wetter Wettervorhersage für Hessen Hessenwetter für die kommenden Tage: Das Wetter in Hessen, Kassel, Korbach, Marburg, Bad Hersfeld, Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Michelstadt und den umliegenden Regionen auf unserer Wetterkarte. Zur Übersicht

Schleierwolken ziehen demnach erst im Laufe des Nachmittags auf. Im Westen von Hessen könnte die Sonne im Tagesverlauf teilweise komplett verschwinden - dennoch soll es aber trocken bleiben.

Regen in der Nacht zum Dienstag

Die Osterzeit war eine Insel des milden Wetters - Eiersuche war vielerorts ohne Matsch möglich. Pünktlich zum Ende der Feiertage dürften sich sich die fleißigen Osterhasen aber wieder in ihren Bau zurückziehen, denn das regnerische Wetter kommt zurück.

Bereits in der Nacht zum Dienstag soll es regnen, der Tag kommt wechselhaft und windig daher. Zwar ist Sonnenschein nicht ganz ausgeschlossen, wird aber von dichten Wolken, Schauern und in Nordhessen sogar von kurzen Gewittern unterbrochen. Die Höchstwerte pendeln zwischen 9 und 15 Grad.

Weniger heiter geht es weiter

Der Trend für die kommenden Tage bleibt weiter wenig heiter: Auch am Mittwoch ist das Wetter unbeständig mit vielen Wolken und zeitweiligem Regen - auch mit lebhaftem Wind rechnen die hr-Wetterexperten. Ungemütlich könnte dann auch der Rückgang der Temperatur sein: In der Spitze sollen es dann nur 8 bis 14 Grad geben. Ostern hin oder her: Am Ende bleibt sich der April treu.