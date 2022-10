Grau und ungemütlich wird das Wochenende in Hessen – aber es bleibt trotzdem relativ warm. Am Montag sind sogar bis zu 24 Grad möglich.

Nach einem trüben Wochenende erwartet die Hessen zu Wochenbeginn ein kurzer Lichtblick. "Wer Sonne sucht, sollte sich den Montag reservieren", sagt hr-Meteorologe Peter Schwarz.

Grund ist ein Tiefdruckkomplex, der zwar das Wochenende dominiert, aber zu Wochenbeginn seine Fühler nach Süden ausstreckt und Platz für die warme Luft aus Südwesten macht. Damit lösen sich am Montag die Nebelfelder auf und es wird in Hessen sonnig und sehr warm bei bis zu 24 Grad.

"Es sieht kälter aus, als es ist"

Wie lange sich das schöne Wetter hält, ist noch unklar. hr-Meterologe Schwarz rechnet in der Nacht zu Dienstag zunächst mit Regenfällen und eventuell vereinzelten Gewittern. "Aber es kann bis zur Wochenmitte durchaus auch immer wieder noch freundliche Momente geben."

Auch wenn das Wochenende von Nebel, dichten Wolken und Regen geprägt ist – ganz so herbstlich, wie es beim Blick aus dem Fenster den Anschein hat, ist es dann doch nicht. "Es sieht kälter aus, als es ist", so Schwarz. "Für die Jahreszeit ist es sogar relativ mild." Bodenfrostgefahr herrscht erst einmal nicht: Die Nächte sind mild bei Tiefsttemperaturen von wenigstens 10 Grad. Tagsüber wird es am Samstag bis zu 19 Grad warm, am Sonntag bis zu 21 Grad.

