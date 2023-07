Nach dem bislang heißesten Tag des Jahres kommt am Dienstag neue Hitze nach Hessen. Danach geht es etwas gemäßigter weiter, bevor das Thermometer am Wochenende wieder in die Höhe schießt.

An den offiziellen Messstationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wurden am Sonntag in Bad Nauheim (Wetterau) 37,1 Grad erreicht, in Michelstadt (Odenwald) und Darmstadt 37,0 Grad sowie in Frankfurt 36,9 Grad.

Es war damit in Hessen der bisher heißeste Tag des Jahres, wie hr-Meteorologe Mark Eisenmann am Montag sagte. Dem DWD zufolge taucht Hessen damit viermal in den Top 10 der Höchsttemperaturen auf.

Nach Messdaten des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) wurden sogar Temperaturen von bis zu 38,0 Grad gemessen – etwa in Hanau, Darmstadt oder Frankfurt.

Weniger heiße Luft fließt nach Hessen

Nach dem heißen Sonntag fließt an diesem Montag weniger heiße Luft nach Hessen, wie Eisenmann weiter sagte. Bei einem meist trockenen Mix aus Sonne und Wolken werden demnach "nur" 24 bis 32 Grad erreicht.

Am Dienstag folgt laut Vorhersage ein neuer Hitze-Höhepunkt mit Maximaltemperaturen von 30 bis 37 Grad beispielsweise an der Bergstraße. Gegen Abend kommen von Südwesten Wolkenfelder auf und erste Schauer und Gewitter sind möglich.

Der DWD warnt für Dienstag vor starker Wärmebelastung in weiten Teilen Hessens. Das gelte in der Zeit zwischen 11 Und 19 Uhr insbesondere für viele Gebiete in Süd- und Mittelhessen, wie der DWD am Montag mitteilte.

Weitere Informationen Hitze-Warnungen Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt dann vor Hitze, wenn eine starke Wärmebelastung vorhergesagt ist und auch nachts die Wohnräume erwartbar nicht mehr ausreichend abkühlen. "Denn bleibt die Nacht zu warm, verschlechtert sich die Schlafqualität. Durch diese zusätzliche Belastung wird die Hitze tagsüber schlechter verkraftet", erläuterte der DWD.



Es gibt zwei Warnstufen: Als starke Wärmebelastung gilt, wenn die gefühlte Temperatur am frühen Nachmittag die Marke von 32 Grad Celsius überschreitet. Vor extremer Wärmebelastung wird gewarnt, wenn der gefühlte Wert am frühen Nachmittag 38 Grad Celsius überschreitet. Die gefühlte Temperatur beschreibt laut DWD das Temperaturempfinden eines Menschen, das neben der eigentlichen Lufttemperatur auch von Luftfeuchte oder Wind abhänge. Ende der weiteren Informationen

Tiefausläufer sorgt für angenehmere Temperaturen

Zum Mittwoch hin wird die heiße Luft dann durch einen Tiefausläufer verdrängt. Anfangs gibt es noch mancherorts Schauer oder Gewitter. Für den Rest des Tages ist ein trockener Mix aus Sonnenschein und lockeren Quellwolken vorhergesagt.

Dazu weht ein lebhafter Wind. Die Höchstwerte von 23 bis 29 Grad bezeichnete Eisenmann als vergleichsweise angenehm.

Auch am Donnerstag bleibt es bei 21 bis 28 Grad meist trocken bei Sonnenschein und Wolken. Vor allem im Norden weht der Westwind weiter lebhaft.

Zum Wochenende steigen die Temperaturen wahrscheinlich wieder, wie Eisenmann erläuterte. "Der Samstag wird dann wohl wieder heiß, am Sonntag folgt ein neuerlicher Temperaturrückgang, es bleibt aber sommerlich warm."

Weitere Informationen Tipps zum Schutz vor Hitze Was hilft gegen Hitze? Das sollten Sie beachten:



Kinder und Tiere nicht im Auto lassen (Lebensgefahr binnen Minuten!)

Auto vor der Fahrt lüften

Räume richtig lüften

Luft im Zimmer bewegen

nach Süden ausgerichtete Räume abdunkeln

Klimaanlagen nicht zu kalt einstellen

keine körperliche Anstrengung

wenn Sport, dann in den Morgen- oder Abendstunden

lauwarm duschen statt eiskalt, nicht zu lange kalt baden

einen zusätzlichen Liter mehr als sonst trinken (nicht zu kaltes Wasser oder Schorlen)

leichte Kost essen

luftige Kleidung tragen Mehr Tipps und Informationen: Zehn Tipps gegen Hitze (ndr) Ende der weiteren Informationen

