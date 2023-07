Am Siebenschläfer-Tag Ende Juni war das Wetter in Hessen wechselhaft. Fünf Wochen später sieht es getreu der Bauernregel kaum anders aus: Hin und wieder Sonne, dabei viel Regen. Bleibt das Wetter etwa auch in den kommenden zwei Wochen so?

Eigentlich hätten wir es bereits am 27. Juni wissen können: Denn das Wetter war am Siebenschläfer-Tag vor knapp fünf Wochen wechselhaft und nicht gerade sommerlich sonnig.

Und wie es im Volksmund heißt, ist das Wetter an diesem Tag ein Indikator für alles was folgt: Sieben Wochen Sonne, sieben Wochen Wonne! Oder eben: Sieben Wochen nass, sieben Wochen ohne Sommerspaß!

Wechselhaft bis Ende kommender Woche

Genau so könnte es in diesem Jahr kommen, wie hr-Meteorologe Rainer Behrendt die aktuelle Wetterlage am Sonntag einschätzte. Derzeit sehe es ganz nach andauerndem wechselhaften Wetter aus - wahrscheinlich noch bis Ende kommender Woche, möglicherweise sogar bis Mitte August. Erst dann wären die sieben Siebenschläfer-Wochen um.

"Es baut sich keine Hochdrucklage auf", erklärte Behrendt. Hessenweit von Norden bis Süden müssten wir weiter mit Regen und zeitweise sonnigen Abschnitten bei um die 20 Grad rechnen. Immerhin: Unwettergefahr bestehe nach derzeitigem Stand nicht.

Bauernregel trifft in zwei von drei Jahren zu

Es ist übrigens durchaus was dran an der Bauernregel. "Der Siebenschläfer-Tag ist eigentlich ein Zeitraum", hatte hr-Wettererxperte Tim Staeger zum Start der Siebenschläfer-Saison vor fünf Wochen erklärt.

"Ende Juni, Anfang Juli gibt es oft eine Weichenstellung für die Witterung über die nächsten Wochen." Hintergrund sei, dass sich die Tageslänge und die Temperatur der Meere kaum änderten. "Das Wetter kann sich in einen Modus eingrooven", sagte Staeger. "In zwei von drei Jahren ist das der Fall."

Süden Hessens am Montag vielleicht regenfrei

Dennoch heißt es in der hr-Wetterredaktion: Das wechselhafte Wetter bedeute nicht, dass der restliche Sommer abgehakt sei. Wer weiß: Vielleicht scheint ab Mitte August wieder verlässlich die Sonne über Hessen?

Mit Beginn der neuen Woche gilt allerdings die Siebenschläfer-Zeit zunächst weiter: An diesem Montag ist es hessenweit laut der Vorhersage "vielfach stark bewölkt, und zeitweilig fällt Regen, der auch mal kräftig sein kann".

Im Süden Hessens wird etwas Sonne erwartet, die Region kommt möglicherweise sogar trocken durch den Tag. Die Temperaturen steigen auf bis zu 24 Grad.

