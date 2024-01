Das Wetter bleibt winterlich und wird "brisant": Nach Schneefall bis in die Niederungen folgt am Mittwoch und Donnerstag eine gefährliche Glatteis-Lage. Die Auswirkungen auf den Verkehr können erheblich sein.

Für einige Hessen begann der Montagmorgen mit einer weißen Überraschung: Es schneite unter anderem in Kassel, Fulda und Wiesbaden. Sogar in Frankfurt blieb eine weiße, angezuckerte Schicht liegen.

Verschneiter Waldweg zum Fuchstanz im Taunus. Bild © Kerstin Bremm

Wetterbestimmend ist derzeit eine Nordwestströmung, die Kaltluft über die Nordsee bis nach Hessen führt, wie hr-Meteorologe Tim Staeger am Montag erläuterte. Der Temperaturunterschied vom Boden zur Luft in mehreren Kilometern Höhe sei groß, dieser Unterschied führe zu den Schneeschauern.

Wetterexperte warnt vor "seifigen" Straßen

Während es im Rhein-Main-Gebiet bis zu zwei Zentimeter Neuschnee gab, sind es in Staulagen des Westerwalds und des Uplandes bis zu zehn Zentimeter. Bei hessenweit unter 0 Grad bleibt der Schnee auch erstmal liegen. "Das sieht schon winterlich aus", sagte Staeger.

"Und wir haben winterliche Straßenverhältnisse", betonte Staeger, der Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger zu erhöhter Vorsicht aufrief. "Die Schneeschicht kann immer rutschig sein." Gerade auf ungestreuten Nebenstraßen könne es "seifig" sein. Es bestehen entsprechende Warnungen des Deutschen Wetterdienstes.

In der Nacht zum Dienstag gibt es verbreitet Frost, in ungünstigen Muldenlagen bis zu -7 Grad. Am Dienstag beruhigt sich das Wetter vorübergehend, die Schauerneigung lässt erstmal nach. In der Nordosthälfte ist es überwiegend stark bewölkt und es gibt einzelne Schneeschauer. Im Südwesten bleibt es trocken und zeitweise scheint die Sonne, das Ganze bei Höchstwerten zwischen -2 bis +2 Grad.

Grenze zwischen Schnee und Regen über Mitte Hessens

Am Mittwoch führt ein kleines Tief milde Luft aus Südfrankreich nach Hessen. Ab dem Morgen ist neuer Schneefall zu erwarten, der sich ausbreitet und gegen Mittag in Regen übergeht. "Weil bei uns die Böden kalt sind, gefriert der Regen. Das ist potenziell unwetterartig", sagte Staeger. "Es kann eine gefährliche Eisschicht entstehen."

Die Grenze zwischen Schnee und Regen verlaufe etwa über der Mitte Hessens. Dort sei besonders mit Glatteisbildung zu rechnen, aber auch in Südhessen. "Es kommt voraussichtlich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf den Straßen", betonte Staeger. Auch im Schienen- und Flugverkehr müsse mit Ausfällen gerechnet werden. Die "brisante Wetterlage" dauere voraussichtlich von Mittwoch früh bis Donnerstagmittag an.

Milderung in der neuen Woche

Im Laufe des Donnerstags breitet sich laut Staeger dann wieder Kaltluft aus und der Regen geht auch in Südhessen wieder in Schnee über. Später lassen die Niederschläge nach und es kann später auch Auflockerungen geben, wie der Wetterexperte sagte.

"Zumindest bis über das Wochenende geht es kalt weiter", sagte Staeger. Es bleibe erstmal auch temperaturmäßig winterlich. In der neuen Woche sei Milderung in Sicht. Wie viel milder es wird, sei aber noch unklar. "Voraussichtlich heißt es dann vorübergehend 'Winter adé'."

