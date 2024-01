Schnee und Eis haben für extreme Behinderungen auf den Autobahnen A3, A4, A5 und A7 gesorgt. Bei Bahnen und Bussen gibt es einige Einschränkungen. Und zahlreiche Schulen bleiben weiter zu. Dafür entspannt sich die Wetterlage im Laufe des Tages.

Auf den Autobahnen im Nordosten Hessens ging seit der Nacht zwischenzeitlich nichts mehr: Wie die Polizei mitteilte, blockierten bei Glatteis und Schnee viele Lastwagen die Fahrbahnen der A4, A5 und A7. Auch am Vormittag staute sich der Verkehr auf langen Strecken, auf der A4 auf bis zu 40 Kilometer.

Viele Lkw-Fahrer hätten trotz der Wetterlage versucht, in Steigungslagen auf schneeglatter Fahrbahn andere Lkw zu überholen und hätten sich dabei festgefahren. Durch die teils querstehenden Lkw wurde der nachfolgende Verkehr blockiert.

19 Kilometer Stau auf A3

Auf der A3 standen seit dem Morgen zwischen dem Wiesbadener Kreuz und Idstein (Rheingau-Taunus) in Richtung Köln mehrere Lastwagen quer. Es entstand ein bis zu 19 Kilometer langer Stau. Nur eine Spur war befahrbar.

Rund um das Hattenbacher- und Kirchheimer Dreieck standen seit dem Abend viele Autofahrer und Autofahrerinnen im Stau und mussten bei der Kälte ausharren. Der Verkehr staute sich teils auf 30 Kilometer. Laut Polizei blieben auch vermehrt Autos liegen, weil ihnen im Stau der Sprit ausging.

Die Rettungsleitstelle Bad Hersfeld richtete ein Notfallmanagement für die A7 und die A4 ein. Hilfsorganisationen wie das Rotes Kreuz und das Technische Hilfswerk brachten den steckengebliebenen Fahrern und Fahrerinnen Benzin, Decken und warme Getränke. Auf der A4 nahe des Kirchheimer Dreiecks sind die Fahrbahnen wieder freigegeben worden, es gab dort am Vormittag aber noch immer Stau und nur schwieriges Vorankommen, wie die hr-Verkehrsredaktion meldete.

Polizei meldet "erstaunlich wenig Unfälle"

Trotz der extremen Wetterbedingungen verzeichnete die Polizei insgesamt "erstaunlich wenig Unfälle", wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westhessen am Donnerstag sagte. Offenbar hielten sich viele Menschen an die Warnungen und ließen ihre Auto stehen.

Für Mittelhessen verzeichnte die Polizei seit dem Vortag insgesamt rund 40 Unfälle mit zwei Verletzten. Auf der B3 sei ein Auto auf dem Dach gelandet, mehrere Wagen seien in Gräben und gegen Leitplanken gerutscht.

Eine "ruhige Nacht" trotz starken Schneefalls und Eisregen vermeldete der Lahn-Dill-Kreis. Die Rettungskräfte hätten wegen drei Verkehrsunfällen und eines umgestürzten Baumes ausrücken müssen, hieß es in der Mitteilung von Freitag

Warnung vor Schnee und Glätte - ab Nachmittag Entspannung

Nachdem Eisregen und Schneefall in Hessen bereits am Mittwoch zu Beeinträchtigungen geführt haben, bleibt die Lage auch am Donnerstag zunächst angespannt. Der Deutsche Wetterdienst hob seine Unwetterwarnungen auf, warnte jedoch gebietsweise vor ergiebigem Schneefall und Glätte.

Die Wetterlage soll sich im Laufe des Tages zunehmend entspannen, wie hr-Meteorologe Tim Staeger weiß: "Heute wird sich das mit dem Schnee beruhigen." Der Schneefall werde am Donnerstagnachmittag in Richtung Süden abgezogen sein. Dank ruhigen Hochdruckwetter bleibe es am Freitag trocken mit Sonne, Wolken oder auch Nebel, aber ohne Niederschläge. "Überfrierende Nässe und Schneeglätte bleiben am Freitag bestehen, aber das sind normale winterliche Straßenverhältnisse", so Staeger.

Die Stadt Frankfurt warnt unterdessen davor, Parks, Grünanlagen, Friedhöfe oder den Stadtwald zu betreten. Grund dafür ist die Gefahr vor Schnee- und Eisbrüchen, wie die Stadt bereits gestern mitteilte. Es bestehe die Gefahr, dass Äste, Kronen oder Stämme unter der Eislast abbrechen und herunterfallen könnten.

Einschränkungen bei Bussen und Bahnen

Schnee und Eis sorgen auch am Donnerstag für Einschränkungen bei Bussen und Bahnen. Betroffen war vor allem Nord- und Mittelhessen, wie die Deutsche Bahn berichtete. Bei Bussen gab es mehr Ausfälle als auf der Schiene.

Bei der RB 4 zwischen Korbach und Kassel kam es zu Einschränkungen, die RB 94 zwischen Marburg und Bad Laasphe sowie die Bahnen auf der Strecke zwischen Marburg und Korbach fielen am Donnerstagmorgen komplett aus.

Nach Angaben einer Sprecherin sind Busse in Nordhessen stärker betroffen als der Zugverkehr. Auf der Schiene "normalisiert sich die Situation". Es gebe nur noch einige Verspätungen. Einzige Ausnahme ist die Kurhessenbahn von Korbach Richtung NRW, hier fuhr bis zum Morgen kein Zug.

"Bei den Bussen hängt es maßgeblich von der Situation auf den Straßen ab", sagte die Sprecherin. Auf Nebenstrecken sei zum Teil noch nicht geräumt. Ausfälle gebe es vor allem im Kreis Waldeck-Frankenberg und im Schwalm-Eder-Kreis. Auch im Norden des Kreises Fulda wurde der Busverkehr vorübergehend eingestellt.

Ausfälle im Riedbahn-Ersatzverkehr

Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) meldete: "In Teilen des RMV-Gebiets kommt es noch zu Einschränkungen im Bus- und Bahnverkehr aufgrund von Eis und Schnee. In manchen Regionen muss der Busverkehr aufgrund der Wetterlage komplett eingestellt werden."

So mussten etwa die Ersatzbusse auf der Riedbahn-Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim am Donnerstagmorgen aufgrund der Straßenglätte erneut den Betrieb einstellen.

Flughafen: Hunderte Flüge gestrichen

Am Flughafen Frankfurt sind am Donnerstag nach Angaben von Fraport hunderte Flüge annulliert worden. Mehr als 300 von insgesamt etwa 1.400 Flügen seien gestrichen worden, hieß es am Vormittag. Derzeit seien sowohl Starts als auch Landungen wieder möglich.

Fluggäste werden gebeten, ihren Flugstatus vor Anreise an den Flughafen auf den Internetseiten der Fluggesellschaften zu prüfen und ausreichend Zeit einzuplanen, hieß es weiter.

An Deutschlands größtem Flughafen waren wegen Eisregens am Mittwoch die Flugzeugstarts zeitweilig ausgesetzt worden. Ab dem Nachmittag konnten vereinzelte Maschinen wieder abheben. Vereinzelt mussten Passagiere im Terminal auf den Feldbetten übernachten.

Weiter Schulausfälle in Hessen

Wegen der Witterungsbedingungen ist auch am Donnerstag wie bereits am Mittwoch in einigen Landkreisen mit Schulausfällen zu rechnen. So meldeten etwa der Lahn-Dill-Kreis und der Landkreis Limburg-Weilburg, dass für die Schülerinnen und Schüler Distanzunterricht angeboten werde.

Auch im Landkreis Gießen und im Vogelsbergkreis besteht keine Präsenzpflicht. Der Werra-Meißner-Kreis empfahl Schulen den Distanzunterricht. Zahlreiche Schulen im Main-Kinzig-Kreis sagten nach Angaben des Main-Kinzig-Kreises ebenfalls den Präsenzunterricht am Donnerstag ab.