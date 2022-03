Der März stellte den Rekord für die meisten Sonnenstunden auf, der April macht zum Monatsanfang dann genau das, was man von ihm erwartet: Was er will. Es wird spürbar kälter und nasser.

"Uns erwartet ein deutlicher Wettersturz mit weißer Überraschung zum 1. April", sagt hr-Meteorologe Tim Staeger, der das nicht scherzhaft meint. In den höheren Lagen im Süden, also im Odenwald und bis zum Taunus, fallen zum Wochenende weiße Flocken. "Für eine geschlossene Schneedecke wird es aber nicht reichen", sagt Staeger.

Seine Prognose klingt wie das absolute Kontrastprogramm zum März, der den Rekord für den sonnigsten März seit Beginn der Aufzeichnungen erreicht hat und auch einer der trockensten Märze überhaupt werden dürfte.

"Die Niederschläge ab Mittwoch dürften die Regen-Bilanz noch beeinflussen", sagt Staeger - zumindest im südlichen Drittel Hessens. Dort erwartet der Meteorologe bis Freitag zwischen 20 und 30 Litern Niederschlag pro Quadratmeter. "Der Norden wird aber nur ein paar Tropfen abbekommen."

Waldbrandgefahr sinkt auf "quasi Null"

Schuld daran hat Tief "Ilona", das nach einem wolkigen Übergangstag am Dienstag in der Nacht auf Mittwoch Kaltluft aus Skandinavien nach Hessen schaufelt. Diese trifft hier auf feuchte Luft, die ein noch namenloses Tief über dem westlichen Mittelmeer aus Südwesten bringt.

Die Kombination der beiden Tiefs verursacht die Niederschläge, über die sich immerhin die in den Startlöchern stehende Pflanzenwelt freuen dürfte. Ebenfalls positiv: "Die Waldbrandgefahr sinkt in Hessen dadurch auf quasi Null", teilt der Deutsche Wetterdienst in Offenbach (DWD) mit. Bis dato hatte der sonnig-trockene März schon für einige kleinere Brände gesorgt.

So hat es am Sonntagabend in Ober-Schönmattenwag, einem Ortsteil von Wald-Michelbach (Bergstraße), gebrannt. Betroffen war ein Waldstück von fünfzig auf hundert Meter, wie ein Sprecher der dortigen Freiwilligen Feuerwehr mitteilte. Die Feuerwehrleute konnten ein Ausbreiten der Flammen verhindern und den Brand löschen, niemand wurde verletzt. Das Feuer wurde laut Polizei möglicherweise durch eine weggeworfene Zigarette entfacht.

Einstellige Höchstwerte

Mit dem Sonnenschein verabschiedet sich auch die Wärme. Am Mittwoch liegen die Höchstwerte bei zehn bis 13 Grad, in der Nacht auf Donnerstag könnte es in Nordhessen wieder Nachtfrost geben. Zum Wochenende hin sinken die Temperaturen dann auf nur noch einstellige Werte. Immerhin: "Niederschläge wird es nach Freitag erstmal kaum noch geben", sagt Staeger.