Aufgrund einer offenen Tür in einem früheren Lokal in Niedergirmes ist eine Polizeistreife dort auf mutmaßliche Drogenhändler in Wetzlar gestoßen.

Zwar schlug ein 47-Jähriger den Beamten in der Nacht zu Dienstag die Tür zu, wurde aber von ihnen überwältigt. Im Lokal fanden sie zwei weitere Personen und eine größere Menge diverser Drogen.