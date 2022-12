Eine 59-Jährige in Großalmerode (Werra-Meißner) ist am Sonntag von Betrügern um 1.900 Euro gebracht worden.

Nach Polizeiangaben vom Montag hatte sie eine Whatsapp erhalten, in der sich eine Unbekannte als ihre Tochter ausgab. Diese gab an, dass ihr Handy in die Toilette gefallen sei und sie somit kein Online-Banking durchführen könne.