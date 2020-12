Die Zahl der Haus- und Wohnungseinbrüche ist in den vergangenen Jahren spürbar gesunken. Das liegt auch an einer Software, mit der die Polizei mögliche Tatorte identifiziert - bevor Täter zuschlagen.

Der Einbrecher war gerade dabei, die Terrassentür eines Hauses aufzuhebeln, da war seine Diebestour auch schon beendet. Der Mann wurde vor einigen Monaten in Frankfurt-Sachsenhausen auf frischer Tat ertappt.

Wie konnten die Beamten so schnell vor Ort sein? Das wird sich auch der verdutzte Täter gefragt haben. Antwort: Die Polizei wendet mit wachsendem Erfolg eine Prognose-Software gegen Einbruchsdiebstahl an. Grob gesagt, berechnen Computer des Landeskriminalamts (LKA) anhand von Datenbeständen, an welchen Orten die Gefahr für weitere Taten besonders hoch erscheint.

Im geschilderten Fallbeispiel war eine Polizeistreife deshalb bereits - buchstäblich auf Verdacht - in Frankfurt-Sachsenhausen unterwegs. Dem Hinweis eines aufmerksamen Nachbarn konnten die Beamten gleich nachgehen. Die Polizei hatte die Bürger in der Gegend zuvor sensibilisiert. Beim Kampf gegen Einbrecher setzt sie stark auf Prävention, unter anderem mit Beratungsangeboten .

Ampel-Modell für Gefahrengebiete

Die Prognose-Software erweist sich bei der Prävention zunehmend als nützliches Werkzeug. Das LKA berichtet auf Anfrage von einem "spürbaren Nutzen". Die Software errechnet räumliche und zeitliche Schwerpunkte und erkennt Verhaltensmuster reisender Täter.

LKA-Sprecher Sebastian Wolf sagt: "Es können zwar keine präzisen Tatorte und keine exakten Tatzeiten vorhergesagt werden." Aber die Software nennt Stadtviertel und Siedlungen, in denen Hauseinbrüche wahrscheinlich zu erwarten sind.

Diese Gebiete können sich die Polizisten auf einer Karte anschauen, wobei die Software gering gefährdete Orte grün einfärbt, auffällige Gebiete gelb oder orange und Einbruchsbrennpunkte rot. Jeden Morgen stellt Komissar Computer seinen menschlichen Kollegen ein neues Lagebild zur Verfügung. Er werte dafür Daten im Umfang von bis zu 2.000 DIN-A-4-Seiten aus, sagt der LKA-Sprecher.

Ermittler-Einsatz besser steuerbar

Die Polizei kann entsprechend effektiver ihre Streifen einteilen und an mehr Schwerpunkten einsetzen. Kommt es zu einem Einbruch, sind Beamte im Zweifel schneller vor Ort, um die Täter zu fassen, wie Wolf schildert.

Nachdem die Fälle stark zugenommen hatten, begann die Polizei 2014 damit, die IT mehr in ihre Präventions- und Ermittlungsarbeit einzubeziehen. Die hessische Polizei entwickelte eine eigene Software namens KLB-operativ. Seit Sommer 2016 setzt sie sie ein. Unter anderem sucht die Prognose-Software nach sogenannten Initialtaten: Einbrüche mit Anzeichen dafür, der Beginn einer Serie zu sein.

Minister: Verängstigte Menschen nach Einbrüchen

Die neuen Methoden fruchten offenbar. Die Zahl der Fälle ging in den vergangenen drei Jahren deutlich zurück. Im Jahr 2016 waren es 10.405, im Jahr 2019 nur noch 6.768 Einbruchsversuche. Auch die Zahl der erfolgten Einbrüche sank in der Zeit von 5.569 auf 3.730.

Damit sank die Summe der verursachten Schäden: von 25,02 Millionen im Jahr 2018 auf 21,72 Millionen Euro im Jahr 2019, wie das LKA berechnete. Dazu kommt der immaterielle Schaden, wie Innenminister Peter Beuth (CDU) betont: "Wohnungseinbrecher hinterlassen auch verängstigte Menschen, die sich in ihren eigenen vier Wänden nicht mehr sicher fühlen."

Viele Fälle in Frankfurt, wenige im Odenwald

Statistisch gesehen ist Einbruchsprävention in Frankfurt besonders nötig. Hier ereignen sich hessenweit die meisten Taten. 1.072 waren es im Jahr 2019. Im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Offenbach gab es 683 Fälle, im Bereich der Polizeidirektion Main-Kinzig 560.

Ruhiger schlafen können Menschen im Vogelsberg, wo im vergangenen Jahr Einbrecher nur in 69 Fällen zuschlugen. Am wenigsten Einbrüche gab es im hessenweiten Vergleich im Kreis Hersfeld-Rotenburg (64) und im Odenwald (57).

