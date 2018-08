Eigentlich wollte ein 35-Jähriger bei einer Polizeistation in Gießen nur einen Wildunfall melden. Bei dem, was er alles auf dem Kerbholz hat, war das keine kluge Idee. Dass er keinen Führerschein hatte, war noch das kleinere Delikt.

Die Aufnahme eines Wildunfalls ist keine große Sache. Das dachte sich auch ein 35 Jahre alter Mann aus Gießen, der bereits im März dieses Jahres den Zusammenstoß mit einem Tier auf der A45 melden wollte. Gegenüber der Polizei gab er sich als Slowene aus und legte einen slowenischen Führerschein auf den Tisch.

Den Beamten kamen wegen der schlechten Druckqualität jedoch Zweifel an der Echtheit des Dokuments. Ja, das Problem kenne er schon, erklärte der Mann. Er habe bei Kontrollen immer wieder Ärger wegen der miesen Druckqualität, doch alles habe seine Ordnung, versicherte er.

Eine Reihe Straftaten auf dem Kerbholz

Dass mit dem Mann und seinen Papieren so ziemlich gar nichts in Ordnung war, bekam die Polizei wenig später heraus. Bei dem Führerschein handelte es sich um eine Fälschung. Daraufhin wurde ein Verfahren wegen der illegalen Einreise und des Fahrens ohne Führerschein gegen den 35-Jährigen eingeleitet. Um herauszubekommen, wer der Mann wirklich ist, wurden seine Fingerabdrücke genommen. Diese fanden sich schnell im System der Polizei.

Bei dem angeblichen Slowenen handelte es sich um einen Mann aus dem Kosovo, gegen den gleich zwei Haftbefehle wegen falscher uneindlicher Aussage und Hehlerei vorlagen. Bei der Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten dann auch seinen echten Ausweis aus dem Kosovo sowie einen offenbar ebenfalls gefälschten slowenischen Reisepass.

Nach Abschiebung wieder eingereist

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Mann unter dem falschen Namen mehrfach Ordnungswidrigkeiten begangen hatte, so war er einige Male zu schnell mit dem Auto unterwegs. Vermutlich drei Jahre lang war der 35-Jährige als Fahrer eines Paketdienstes angestellt, obwohl er keinen Führerschein hatte. Außerdem war er bereits 2013 in seine Heimat abgeschoben worden, reiste aber unter falschem Namen wieder nach Deutschland ein.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, dauern die Ermittlungen in diesem Fall noch an. Der Mann kam in Untersuchungshaft.