Fuldaer Ingenieure bauen an einem Fahrzeug der Zukunft: Der CityBot soll ein Allzweckhelfer auf Rädern sein und nicht nur Abfall sammeln, sondern sogar als fahrerloses Taxi unterwegs sein. Experten sehen Chancen und Risiken.

Prototyp von Roboterfahrzeug präsentiert. Der Prototyp des CityBots braucht zunächst noch viel Betreuung beim Betrieb. Später einmal soll er sich autonom bewegen.

Das Experiment kann beginnen: Wirft man ein Papierknäuel auf den Boden, nähert sich das mit Sensoren versehene Roboterfahrzeug surrend. Dann nimmt es den Abfall mit einem kameragesteuerten Greifarm und befördert die Papierkugel zielsicher in einen blauen Müllbehälter am Heck des sogenannten CityBots. Test bestanden .

Der in der Auto-Branche tätige Ingenieurdienstleister Edag präsentiert derzeit in Fulda Fachbesuchern den Prototypen eines Roboterfahrzeugs . Dabei geht es unter anderem um technische Lösungen im Bereich der künstlichen Intelligenz, um autonomes Fahren und Robotik.

Kleiner als ein Kleinwagen

Der CityBot ist deutlich kleiner als ein Kleinwagen. Er gehört aber zu keiner Fahrzeuggattung. Es handelt sich um eine Zugmaschine - quasi eine bisher mit Batterien, später mit Brennstoffzellen betriebene Lok. An diese 2,40 Meter lange, 1,75 Meter breite, 1,59 Meter hohe und knapp 700 Kilogramm schwere Maschine können unterschiedliche Nutzmodule wie Anhänger, Funktionsgeräte und Fahrgastzellen gekoppelt werden.

So sollen die Bots (Kurzname für Roboter) mit einer Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h in verschiedenen Transport- oder Arbeitssituationen im städtischen oder industriellen Bereich eingesetzt werden können - zum Beispiel könnten sie Abfall in der City aufsammeln und selbstständig Mülleimer leeren. Andere Bots könnten bei der Grünpflege in Gartenanlagen tätig sein.

Mit einem Greifarm samt Kamera gelingt es dem Fahrzeug, Abfall vom Boden aufzusammeln. Bild © hessenschau.de (Jörn Perske)

Bilderkennung beim Müllsortieren

Der Bot funktioniert über ein eingebautes Kamerasystem. Eine Bilderkennung gleicht das aufzunehmende Objekt mit bekannten Bildern ab, ordnet es zu und führt dann den programmierten Vorgang aus. So kommen dann Papier und Pappe in den blauen Behälter, Plastikflaschen in den gelben und Getränkedosen in den roten Abfallkorb.

Doch die Bots sollen in Zukunft in abgegrenzten Arealen einer künftigen Smartcity auch Personen transportieren - wie führerlose Taxis. Edags Zeitplan für den CityBot: In fünf Jahren Einsatz in der Industrie, etwa in Logistikzentren oder auf Flughäfen . In zehn Jahren soll der CityBot reif sein für die Großstadt. Das Unternehmen sei bereits in Gesprächen mit der spanischen Stadt Barcelona.

Das Fahrzeug kann auch zur Personenbeförderung umfunktioniert werden. Bild © hessenschau.de (Jörn Perske)

Autonomes Fahren noch nicht erreicht

Zum Stand des autonomen Fahrens erklärt der ADAC : Auf öffentlichen Straßen in Deutschland dürfen derzeit noch keine Autos fahrerlos unterwegs sein. "Vom autonomen Fahren sind wir noch ein ganzes Stück entfernt", sagt Sprecher Andreas Hölzel. Die Große Koalition in Berlin habe einen Rechtsrahmen schaffen wollen zu möglichen Einsatzgebieten dieser Fahrzeuge. Vollendet ist dieses Vorhaben aber noch nicht.

Existent sei derzeit dagegen das assistierte Fahren, wie der ADAC erklärt. Dabei werden Steuerungsfunktionen angeboten, die das Fahrzeug übernimmt. Der Fahrer muss den Wagen aber natürlich noch überwachen, ist verantwortlich und muss Fehlfunktionen korrigieren.

Technisch dagegen möglich ist bereits hochautomatisiertes Fahren. Das heißt: Autos entbinden den Führer zeitweise vom eigenständigen Fahren. Seit 2017 bestehen dazu rechtliche Vorgaben. Es gebe aber noch keine entsprechend zugelassenen Autos.

Experte ist zwiegespalten

Was nun letztlich autonom fahrende und von künstlicher Intelligenz profitierende Roboterfahrzeuge in einem digital vernetzten Verkehrssytem bringen - der Frankfurter Verkehrssoziologe Alfred Fuhr ist da zwiegespalten.

"Ganz sicher können menschliche Akteure durch eine künstliche Intelligenz und viel Rechenpower nahezu ersetzt werden. Leider sind unsere aktuellen Verkehrsprobleme über Jahre gewachsen und nicht nur ein rein logistisches Problem." Als Hauptproblem sieht er: "Wir haben zu wenig Raum, und der ist nicht vermehrbar."

Zweifel am Einsatz im öffentlichen Raum

Der CityBot aus Fulda sei als Großsystem in privaten Umgebungen wie Fabriken oder Flughäfen eine sehr gute Lösung. Im täglichen Straßenverkehr sei es allerdings nicht anschlussfähig, meint Fuhr.

"Der CityBot wird von dem Willen eines übergeordneten Systems gesteuert - das kann man mit freiheitsliebenden und uneinsichtigen Menschen nicht machen. Ein paar entschlossene Menschen oder ein sturer Hund, die einfach auf der Fahrbahn stehen bleiben, können den Bot-Verkehr um Stunden zurückwerfen."

Nichtsdestotrotz sei das Projekt interessant, wie Oliver Reidegeld, Sprecher des ADAC Hessen-Thüringen meint. "Es ist gut, dass daran geforscht wird. Im Moment kommen immer mehr neue Konzepte auf den Markt, die getestet werden müssen."

Sendung: hr4, 27.10.2020, 14.30 Uhr