Ein Apotheker aus Frankfurt soll über Jahre hunderte Rezepte über teure Medikamente falsch abgerechnet haben. Der Mann habe einen Schaden von mehr als einer Million Euro verursacht, meldet die Generalstaatsanwaltschaft.

Die Zentralstelle zur Bekämpfung von Vermögensstraftaten und Korruption im Gesundheitswesen (ZBVKG) bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat einen Apotheker und zwei seiner Kunden wegen gewerbsmäßigen Betruges angeklagt. Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, steht der 42-jährige Hauptangeklagte in Verdacht, gegenüber gesetzlichen Krankenkassen Rezepte über teure Medikamente abgerechnet zu haben, obwohl er die Mittel nicht an die Kunden abgegeben hatte.

Der Apotheker erhielt demnach die Rezepte zuvor von den beiden 39 und 42 Jahre alten Mitangeklagten und weiteren Kunden jeweils zu einem Teilbetrag des tatsächlichen Rezeptwerts - entweder gegen Bargeld oder im Tausch gegen andere Arzneimittel und Kosmetika. Auf diese Weise soll der Apotheker zwischen Januar 2010 und Dezember 2013 mehr als 400 Rezepte im Gesamtwert von rund 2,9 Millionen Euro mit den Krankenkassen abgerechnet haben. Den Gesamtschaden schätzen die Ermittler auf rund 1,1 Millionen Euro.

Betrug in 48 Fällen

Nach Angaben eines Sprechers der Generalstaatsanwaltschaft war der Betrug möglich, weil die mitangeklagten Kunden tatsächlich an einer Krankheit litten und sich bei mehreren Ärzten Rezepte über das gleiche teure Medikament besorgt hätten. Die überschüssigen Rezepte sollen sie an den Apotheker veräußert haben.

Die rund 1.100 Seiten umfassende Anklageschrift legt dem Apotheker konkret gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Betrug in 48 Fällen zur Last. Den beiden Kunden wird aufgrund der wechselnden Beteiligung gemeinschaftlicher gewerbsmäßiger Betrug in fünf beziehungsweise 40 Fällen vorgeworfen. Gegen insgesamt neun weitere Kunden, die in Verdacht stehen, sich in vergleichsweise geringem Maße an dem Betrug beteiligt zu haben, wird noch ermittelt.

AOK stellte Strafanzeige

In Gang brachte die Ermittlungen eine Strafanzeige der AOK Rheinland/Hamburg vom September 2013. Dort fiel bei einer Rezeptprüfung auf, dass zwei in Köln wohnende Versicherte zum Teil Rezepte über das Medikament Exjade vom selben Tag bei dem Frankfurter Apotheker eingelöst hatten. Das Mittel benötigen etwa Patienten, die nach einer Bluttransfusion zu viel Eisen im Körper haben.

Nachdem im Januar 2014 die Apotheke durchsucht worden war, folgten laut Generalstaatsanwaltschaft umfassende Ermittlungen. Um den Gesamtschaden festzustellen, mussten "unter anderem die Daten der Warenlieferungen bei mehreren hundert Lieferanten der Apotheke abgefragt, erfasst und sodann mit den Abrechnungsdaten der Krankenkassen abgeglichen werden", wie die Behörde berichtet.

Bruder des Apothekers wegen Betrugs verurteilt

Die betroffene Frankfurter Apotheke stand bereits im Jahr 2009 im Fokus von Ermittlungen der ZBVKG. Der damalige Inhaber - der Bruder des nun beschuldigten Apothekers - war mit derselben Betrugsmasche aufgeflogen. Er soll von Februar bis Oktober 2009 ebenfalls Rezepte über hochpreisige Arzneimittel gegenüber Krankenkassen abgerechnet haben, obwohl er die Medikamente gar nicht an die Versicherten abgegeben habe. Hierdurch soll den Kassen ein Schaden von etwa 1,3 Millionen Euro entstanden sein.

Infolge der gegen ihn geführten Ermittlungen übergab der Mann die Apotheke im Januar 2010 an seinen Bruder. Im Mai vergangenen Jahres wurde er schließlich vom Landgericht Frankfurt wegen Betrugs in sieben Fällen zu einer Haftstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Der ehemalige Apotheken-Inhaber legte Revision ein, die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.

Sendung: hr-iNFO, 06.03.2019, 13.00 Uhr