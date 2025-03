Wiebaden: Mann mit Schusswaffe bedroht

In einer Gartenanlage in Biebrich ist es am Donnerstagnachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen.

Laut den Beamten wurde ein 61-Jähriger von einem 67-Jährigen mit einer Schusswaffe bedroht. Spezialkräfte nahmen den Angreifer fest und fanden alte Waffen. Verletzt wurde niemand.