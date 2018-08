Ein Dobermann-Mischling hat in Kassel zum zweiten Mal in kürzester Zeit Grundschüler angegriffen und verletzt. Vor knapp drei Wochen hatte der Hund bereits einen Achtjährigen angefallen. Seitdem bestand für ihn ein Maulkorb-Zwang.

Knapp drei Wochen nach einem Angriff eines Dobermann-Schäferhund-Mischlings auf Grundschüler hat der Hund erneut mehrere Kinder einer Schule in Kassel verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Dienstag. Der Hund sei offenbar seiner Besitzerin entlaufen und gegen Mittag auf das Schulgelände gerannt.

Fünf Schüler verletzt

Dort soll das Tier zunächst den Bällen spielender Schüler hinterhergejagt und an einigen der Kinder auch hochgesprungen sein. Vier der Schüler im Alter von sieben und acht Jahren trugen Kratzer davon, vermutlich von den Krallen des Hundes. In einem Fall könnte auch ein Zahn des Tieres im Spiel gewesen sein. Ein fünftes Kind wollte vor dem Vierbeiner weglaufen, stürzte dabei und zog sich Schürfwunden zu.

Gegen die Hundehalterin erging Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Der Hund wurde von Mitarbeitern des Ordnungsamtes sichergestellt und in die städtische Unterbringungsstelle für vermeintlich gefährliche Hunde gebracht. Dort solle er einem Wesenstest unterzogen werden, teilte die Stadt Kassel mit.

Hund ist Wiederholungstäter

Bereits vor knapp drei Wochen hatte der Hund einen achtjährigen Jungen angefallen und schwer verletzt. Ein gleichaltriges Mädchen erlitt Kratzer am Knöchel, zwei weitere Mädchen wurden durch Stürze ebenfalls verletzt. Das Tier sollte nach diesem Vorfall von einem Sachverständigen begutachtet werden, ein Termin dafür war nach Angaben der Stadt bereits vereinbart, diesen habe man nun nach dem neuen Vorfall aber nicht abwarten wollen.

Der Frau wurde seinerzeit zur Auflage gemacht, den Hund an der Leine und mit einem Maulkorb zu führen. Sie hatte sich nach Angaben der Stadt am Dienstag selbst beim Ordnungsamt gemeldet und mitgeteilt, dass der Hund zunächst unbemerkt aus der Wohnung und direkt auf den benachbarten Schulhof der Grundschule gelaufen sei.

