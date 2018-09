Wer zündet in Frankfurt Autos an?

Erneut hat in Frankfurt ein Pkw gebrannt. Die Polizei geht wie schon bei vorangegangenen Fällen von Brandstiftung aus. Auch in Hattersheim brannte ein Fahrzeug.

Hat Frankfurt ein Problem mit einem Feuerteufel, der Autos anzündet? Auf dem Riedberg stand in der Nacht zum Sonntag wieder ein Pkw in Flammen. Ein Zeuge bemerkte das Feuer laut Polizei gegen 2.20 Uhr und alarmierte die Rettungskräfte.

Als die eintrafen, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Ein daneben geparktes Auto wurde durch die starke Hitze beschädigt. Die Ermittler schätzen den Schaden auf mehrere 10.000 Euro.

Mehrere Autobrände in den letzten Monaten

In vergangener Zeit war es in Frankfurt wiederholt zu Autobränden gekommen. Ende August waren im Stadtteil Niederursel zwei Fahrzeuge von Unbekannten angezündet worden. Weitere Autos wurden in Mitleidenschaft gezogen. Gesamtschaden damals: rund 100.000 Euro.

Vor zweieinhalb Wochen brannten fünf Autos in Frankfurt-Fechenheim. Sie waren hintereinander geparkt. Zur Brandursache konnte die Polizei seinerzeit nichts mitteilen.

Schon im Frühjahr hatte es in Frankfurt eine Serie von Autobränden gegeben. Ein 40-Jähriger gestand, im Westend zwei Autos angezündet zu haben. Für weitere Brände in Sachsenhausen und im Nordend war er den Ermittlungen zufolge aber nicht verantwortlich.

Lkw in Hattersheim angezündet

Auch im benachbarten Hattersheim (Main-Taunus) brannte am Freitag in einem Wohngebiet ein am rechten Fahrbahnrand geparkter Lkw. Nach Polizeiangaben vom Sonntag hatten Unbekannte den Laster angezündet.

Die Flammen griffen auf einen weiteren Pkw über. Zeuge hätten zur Brandzeit in der Nähe eine männliche Person am Tatort gesehen, berichteten die Beamten. Der Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Ob der Lkw-Brand mit den Fällen in Frankfurt in Zusammenhang steht, ist nicht bekannt.

