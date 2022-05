Wieder Pollen-Alarm an Schule

Rettungseinsatz Wieder Pollen-Alarm an Schule

Pollenflug von Platanen hat am Freitag in Wiesbaden erneut zu einem Einsatz von Rettungskräften an einer Schule geführt.

Eine Schülerin kam mit asthmatischen Beschwerden ins Krankenhaus, zwei weitere wurden von ihren Eltern abgeholt, wie die Feuerwehr mitteilte. Am Mittwoch waren gut 30 Schüler betroffen. Die Feuerwehr schloss eine "psychologische Komponente" nicht aus.