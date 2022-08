Im Schuljahr 2022/2023 beteiligen sich insgesamt 395 hessische Grund- und Förderschulen am Ganztagsangebot "Pakt für den Nachmittag".

Nach Angaben des Kultusministeriums sind damit nahezu 90 Prozent der Schulträger vertreten. Teilnehmende Schulen verfügten an fünf Tagen in der Woche und in den Schulferien über ein verlässliches und freiwilliges Bildungs- und Betreuungsangebot.