Feuer in Kirchturm unter Kontrolle

Brand in Wiesbaden-Bierstadt

Nach dem Ausbruch eines Feuers in einer Wiesbadener Kirche hat die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle gebracht. Am Nachmittag mussten noch einzelne Glutnester abgelöscht werden. Die Bauart des Glockenturms hatte die Löscharebeiten erschwert.

Das Feuer im Kirchturm der katholischen Gemeinde St. Birgid in Wiesbaden-Bierstadt sei unter Kontrolle, sagte ein Sprecher der Wiesbadener Feuerwehr am Mittwochnachmittag dem hr. Verschiedene Glutnester müssten noch mit Schaum abgelöscht werden. Dies solle bis zum Abend geschehen sein.

Danach wolle man versuchen, den Kirchturm zu begehen. Dazu seien Abstützmaßnahmen nötig, weil im Inneren des Turms Zwischenebenen eingestürzt seien. Der massive Turm selbst sei nicht einsturzgefährdet. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr.

"Massiver Wärmestau im Gebäude"

Der Glockenturm war in den frühen Morgenstunden in Brand geraten. Dutzende Einsatzkräfte versuchten, mit drei Drehleitern, das Feuer von außen zu löschen, weil sie den Turm nicht betreten konnten. "Die Decke kommt uns entgegen", sagte ein Sprecher am Morgen.

Da der Turm nur kleine Fenster hat, konnten auch Rauch und Hitze nicht abziehen. "Es gibt einen massiven Wärmestau im Gebäude", erklärte der Sprecher.

Brandursache und Schadenshöhe unklar

Der Großteil der Einsatzkräfte zog am Nachmittag wieder ab. Dadurch würden auch die durch den einsatz verursachten Verkehrsbehinderungen nach und nach verschwinden, sagte der Sprecher. Ob eine Brandwache vor Ort bleibt, sollte im Laufe des Nachmittags entschieden werden.

Zur Ursache des Brandes konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Der Brandherd befand sich in einem Technikraum unterhalb des Glockenturms. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unbekannt. Verletzt wurde niemand.