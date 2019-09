Feuerwehreinsatz an der Kirche St. Birgid in Wiesbaden

Feuerwehreinsatz an der Kirche St. Birgid in Wiesbaden Bild © Michael Seeboth (hr)

Schwierige Löscharbeiten nach Feuer in Kirchturm

Brand in Wiesbaden-Bierstadt

In einer Wiesbadener Kirche ist am frühen Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten sind schwierig, da der Glockenturm nur kleine Fenster hat. Rauch und Hitze können kaum abziehen.

Rauch qualmt am Mittwochvormittag aus dem Kirchturm der katholischen Gemeinde St. Birgid in Wiesbaden-Bierstadt, aus einem Fenster sind Flammen zu sehen. Seit den frühen Morgenstunden brennt es in dem Glockenturm. Dutzende Einsatzkräfte versuchen seither mit drei Drehleitern, das Feuer zu löschen.

"Massiver Wärmestau im Gebäude"

Die Arbeiten sind allerdings kompliziert, da die Feuerwehrleute zunächst nur von außen löschen konnten. "Die Decke kommt uns entgegen", sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen. Da der Turm nur kleine Fenster hat, könnten Rauch und Hitze nicht abziehen.

"Es gibt einen massiven Wärmestau im Gebäude", sagte der Feuerwehr-Sprecher. Das Feuer ist zwar inzwischen unter Kontrolle, die Löscharbeiten dürften sich nach Einschätzung der Einsatzkräfte jedoch noch bis in den Nachmittag hinziehen.

Zur Ursache des Brandes konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Der Brandherd befand sich aber in einem Technikraum unterhalb des Glockenturms. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unbekannt. Verletzt wurde niemand.