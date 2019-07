Dämmung in Hotelwand in Flammen

In einem Hotel in der Wiesbadener Innenstadt hat sich am Donnerstag das Dämmmaterial in einer Fuge zwischen zwei Wänden entzündet.

Die Feuerwehr musste die Wand im Restaurant des Hotels mit schwerem Gerät aufstemmen, um den Bereich löschen zu können. Brandursache und Schadenshöhe waren am Abend noch nicht bekannt.