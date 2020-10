Rund 450 Menschen haben sich in Wiesbaden zu einer Demonstration gegen rechte und rassistische Strukturen in Polizei und Sicherheitsbehörden versammelt.

Die Linke hatte zu der Kundgebung am Samstag aufgerufen. Linken-Fraktionsvorsitzende Wissler gehört zu den Personen, die rechtsextreme Drohschreiben erhalten haben, die mit "NSU 2.0"-Unterschriften versehen waren.

Die Unterschrift ist eine Anspielung auf die rechtsterroristische Gruppe "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU).

Wissler nahm wegen einer Parteiveranstaltung in Frankfurt nicht selbst an der Kundgebung teil. In einem Grußwort Wisslers heißt es: "Rechte Strukturen in der Gesellschaft sind eine Bedrohung. Und noch gefährlicher ist es, wenn rechte Netzwerke in die Sicherheitsbehörden hineinreichen, mit Zugang zu sensiblen Daten, Schießtraining und Waffen." Wer von Einzelfällen spreche, der verkenne die dahinterliegenden Strukturen, heißt es weiter.