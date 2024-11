Wegen gebrochener Fahrbahnplatten soll ab Donnerstag die A66 gesperrt werden. Die Umleitung führt direkt durch Wiesbaden. Die Stadt befürchtet ein Verkehrschaos und rät von Fahrten zu Stoßzeiten ab.

Die A66-Sperrung könnte für ein Verkehrschaos in der Landeshauptstadt sorgen. (Archiv) Bild © picture-alliance/dpa

Wer am Donnerstag über die A66 nach Frankfurt oder Wiesbaden fahren möchte, wird es nicht leicht haben. Die Autobahn soll für Bauarbeiten ab Donnerstagmorgen (14. November, 9 Uhr) bis Freitagabend in dieser Richtung gesperrt werden. Dann will die Autobahn GmbH des Bundes, die für den Erhalt der Schnellstraßen zuständig ist, die Fahrbahn und zwei beschädigte Betonplatten erneuern.

Eine Woche zuvor waren die Platten, die seit 1966 auf der Strecke verbaut sind, vor dem Schiersteiner Kreuz auf dem rechten Fahrstreifen gebrochen. Nicht durch einen Unfall, sondern offenbar wegen Altersschwäche und Materialabnutzung.

Dennoch ein Sicherheitsrisiko, urteilte die Autobahn GmbH des Bundes, die für den Erhalt zuständig ist, und sperrte daraufhin die betroffene Spur. Dies hatte zuletzt täglich für Staus gesorgt. Nun folgt die Instandsetzung und die gehe nicht ohne Vollsperrung der kompletten Richtungsfahrbahn, teilte das Unternehmen mit.

Die Sperrung der A66 soll bis Freitagabend gehen. Bild © OpenStreetMap-Mitwirkende , hessenschau.de

Stadt befürchtet Verkehrschaos - mehr Polizei im Einsatz

Der Verkehr soll über Schierstein über die Anschlussstelle Äppelallee zurück auf die A66 geleitet werden. Die Stadt Wiesbaden rechnet aufgrund der Sperrung mit einem Verkehrschaos: Erhebliche Probleme, ein stark erhöhtes Verkehrsaufkommen und damit auch Schwierigkeiten auf der Umleitungsstrecke in Schierstein seien zu erwarten.

Es sind auch Auswirkungen auf den Busbetrieb von ESWE Verkehr zu erwarten. Es kann zu Verspätungen und Ausfällen auf mehreren Linien kommen, wie die Verkehrsgesellschaft mitteilte.

Deshalb empfiehlt die Stadt am besten Fahrten während der Stoßzeiten komplett zu vermeiden - oder auf den Abend zu verschieben. Wer kann, sollte den Bereich umfahren. Wer aus dem Untertaunus über die B260 oder aus dem Rheingau über die B42 in die Wiesbadener Innenstadt möchte, der soll laut Stadt die Umleitungsstrecke über Schlangenbad und Georgenborn zu nutzen.

Sowohl Donnerstag als auch Freitag seien in Wiesbaden zusätzliche Kräfte der Stadtpolizei im Einsatz. Die Stadt bittet darum, keine Schleichwege zu fahren. Diese würden sich nicht als Umleitungsstrecken eignen, hieß es aus dem Rathaus.