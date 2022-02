Unbekannter will in Wohnung

Unbekannter will in Wohnung Mann mit Rasierklinge attackiert

Ein 32-Jähriger ist am Samstagabend in seiner Wohnung in Wiesbaden von einem zunächst Unbekannten mit einer Rasierklinge verletzt worden.

Laut Polizei war der 32-Jährige mit zwei Freunden in seiner Wohnung, als der Unbekannte klingelte und hinein wollte. Der 32-Jährige wurde leicht am Bauch verletzt. Den Angreifer schlugen seine Freunde und er in die Flucht. Er floh unerkannt.