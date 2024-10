Eine 27 Jahre alte Frau ist in ihrem Zuhause von ihrem Ehemann mit einem Messer attackiert worden. Sie erlitt schwere Verletzungen. Der Mann ist noch auf der Flucht.

Die Frau sei schwer mit einem Messer verletzt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Wiesbaden am Mittwoch gemeinsam mit. Sie wird in einem Krankenhaus behandelt, schwebe aber nicht mehr in Lebensgefahr. Ihr Ehemann steht unter dringendem Tatverdacht. Die Ermittler gehen von einem versuchten Tötungsdelikt aus.

Die Beamten waren am Dienstagnachmittag wegen des Verdachts der häuslichen Gewalt zu einem Mehrfamilienhaus im Wiesbadener Westen gerufen worden. Als die Polizisten eintrafen, war der 38 Jahre alte Ehemann bereits vom Tatort geflohen. Seine Frau fanden die Beamten mit schweren Stichverletzungen vor.

Zum genauen Tathergang oder einem möglichen Motiv machten die Beamten noch keine Angaben. Die Ermittlungen hierzu dauern an.