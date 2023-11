Wiesbaden: Randalierer in Linienbus

Kurzmeldung Wiesbaden: Randalierer in Linienbus

Weil er in einem Linienbus randalierte, hat die Polizei in Wiesbaden einen 36-Jährigen festgenommen.

Der Busfahrer rief die Beamten am Montagmorgen zum Bahnhofplatz, weil sich der Mann weigere auszusteigen. Schließlich pinkelte er noch in den Bus, schlug gegen eine Tür und folgte auch den Polizisten nur unter Zwang. Er war betrunken und kam in eine Gewahrsamszelle.