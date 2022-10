Zerstörtes Auto nach dem schweren Unfall in Wiesbaden.

Zerstörtes Auto nach dem schweren Unfall in Wiesbaden. Bild © 5vision media

Schwerer Unfall in Wiesbaden

Sechs Schwerverletzte nach Unfall in Wiesbaden

Bei einem Autounfall in Wiesbaden sind sechs Menschen zum Teil lebensgefährlich verletzt worden, darunter ein sieben Jahre altes Kind. Die Polizei vermutet, dass einer der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit über eine rote Ampel gefahren ist.

Zwei Autos sind am Samstag gegen 20.30 Uhr an der Kreuzung Gustav-Stresemann-Ring/Wittelsbacher Straße in der Nähe des Wiesbadener Hauptbahnhofs zusammengestoßen. Der 24 Jahre alte Fahrer eines mit fünf Personen besetzten schwarzen Mercedes hatte offenbar mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit eine rote Ampel überfahren, wie die Polizei mitteilte. Der stadtauswärts fahrende Wagen mit Frankfurter Kennzeichen kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem abbiegenden VW Golf und landete auf dem Dach.

30-Jähriger weiter in Lebensgefahr

Der 30 Jahre alte Golf-Fahrer, der allein im Auto saß, erlitt schwerste Verletzungen und schwebte auch am Sonntagmittag noch in akuter Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Die Insassen des Mercedes, neben dem Fahrer sowie drei 20, 31 und 36 Jahre alten Mitfahrern auch ein siebenjähriger Junge, erlitten schwere Verletzungen und kamen in umliegende Krankenhäuser.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr berichtete, wurden einige Insassen bei dem Aufprall aus den Autos herausgeschleudert. Die Polizei hatte die Ringstraße am Unfallort bis etwa 2.20 Uhr gesperrt. Bei dem Zusammenstoß wurde auch eine Laterne umgeknickt. Außerdem ist Benzin ausgetreten. Allein die Feuerwehr war mit rund 30 Leuten im Einsatz.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen