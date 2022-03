Das ausgebrannte Motorboot am Schiersteiner Hafen in Wiesbaden.

Bild © 5vision.media

Ein sieben Jahre altes Mädchen ist bei dem Brand eines Motorboots am Schiersteiner Hafen in Wiesbaden ums Leben gekommen. Das Kind hatte mit seinem Vater in dem Boot übernachtet.

Das Boot im Schiersteiner Hafen in Wiesbaden sei gegen 8.30 Uhr am Sonntagmorgen in Brand geraten, meldete die Polizei. Zu dem Zeitpunkt seien der 39-jährige Vater und seine sieben Jahre alte Tochter an Bord gewesen. Beide hatten offenbar in dem Boot übernachtet.

Der Vater habe noch versucht, seine Tochter zu retten, bevor er selbst ins Wasser sprang. Für das Mädchen kam jede Hilfe zu spät. "Die Feuerwehr konnte das Mädchen nur noch tot aus dem Inneren des Bootes bergen", sagte ein Polizeisprecher. Nach Angaben der Polizei brachten ihn die Einsatzkräfte in ein Krankenhaus. Er sei noch nicht vernehmungsfähig.

Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Passanten hatten die Einsatzkräfte alarmiert. Polizei, Feuerwehr und Wasserschutzpolizei waren am Sonntagmorgen im Großeinsatz.