Bei einem Autounfall vor dem Statistischen Bundesamt in Wiesbaden sind nach ersten Angaben der Einsatzkräfte sechs Menschen zum Teil lebensgefährlich verletzt worden.

Zwei Autos sind am Samstag gegen 20.30 Uhr an der Kreuzung Gustav-Stresemann-Ring/Wittelsbacher Straße in der Nähe des Wiesbadener Hauptbahnhofs so heftig zusammengestoßen, dass sich beide überschlugen und eines davon auf dem Dach liegen blieb, wie die Einsatzkräfte mitteilten. Die Polizei vermutet, dass einer der Fahrer eine rote Ampel missachtet hatte.

Aus dem Auto geschleudert

Wie ein Sprecher der Feuerwehr berichtete, wurden manche Insassen aus den Autos herausgeschleudert. Einige der sechs Schwerverletzten schwebten in Lebensgefahr. Sie kamen alle in Krankenhäuser.

Die Polizei sperrte die Ringstraße am Unfallort. Bei dem Zusammenstoß wurde auch eine Laterne umgeknickt. Außerdem ist Benzin ausgetreten. Allein die Feuerwehr war mit rund 30 Leuten im Einsatz, der noch am späten Abend andauerte.

