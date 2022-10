Schmuck im Wert von über 10.000 Euro haben Einbrecher aus einer Wohnung im Wiesbadener Westend erbeutet.

Sie kamen am Samstagnachmittag oder -abend über ein Küchenfenster in die Wohnung und wurden im Schlafzimmer fündig, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Bewohner waren nicht zu Hause.