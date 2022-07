Ein Mädchen klettert in Wiesbaden auf die Fensterbank seines Kinderzimmers und stürzt aus dem 2. Stock. Die Zweijährige verletzt sich dabei schwer.

Ein Kleinkind ist in Wiesbaden aus einem geöffneten Fenster gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Den Angaben zufolge soll das zweijährige Mädchen am Freitagmittag auf eine Fensterbank seines Zimmers im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses geklettert sein. Das Mädchen stürzte von dort in die Tiefe und landete auf einer Rasenfläche.

Bei dem Sturz aus rund acht Metern Höhe zog sich die Zweijährige demnach schwere Verletzungen zu. Sie wurde in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht und stationär behandelt, "befindet sich aber glücklicherweise nicht in Lebensgefahr", wie die Polizei berichtete. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, soll nun ermittelt werden.